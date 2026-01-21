Những tuyến metro dự kiến khởi công trong năm 2026 ở TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hữu Huy
TPO - Sau tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được khởi công ngày 15/1 vừa qua, sẽ có một loạt tuyến khác được khởi công trong năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đánh dấu sự tăng tốc của hạ tầng giao thông TPHCM. Hàng loạt dự án đường sắt đô thị trọng điểm đồng loạt được triển khai.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) lần lượt được động thổ, khởi công, mở đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của mạng lưới metro thành phố từ trước đến nay.

Ngoài các dự án trên, theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang xem xét giao Tập đoàn Trường Hải (THACO) nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP.

Dự kiến, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ khởi công vào dịp 30/4/2026, đoạn Thủ Thiêm - Long Thành triển khai giữa năm 2026 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

anh-man-hinh-2026-01-15-luc-134105.png
Phối cảnh tàu và nhà ga tuyến metro số 2 TPHCM.

Song song đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đang chuẩn bị đầu tư loạt tuyến metro mới, gồm: tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một - TPHCM và giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Tất cả đều được khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030, từng bước hình thành mạng lưới metro đồng bộ, kết nối TPHCM với các đô thị vệ tinh, giảm áp lực giao thông đường bộ và mở ra diện mạo mới cho giao thông đô thị phía Nam.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị thủ tục đầu tư hai tuyến metro kết nối khu vực Bình Dương (cũ), giữ vai trò trục giao thông xương sống giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh phía Bắc.

Trong đó, tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên) dài 31,6 km, đi hoàn toàn trên cao, có 17 ga, dùng chung depot Long Bình với metro số 1 hiện hữu (Bến Thành – Suối Tiên). Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 46.725 tỷ đồng. Tuyến metro trên hình thành trục vận tải khối lượng lớn, kết nối trực tiếp Bình Dương với trung tâm TPHCM.

Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) dài 23,3 km, cũng đi trên cao, với khoảng 13 ga, sử dụng chung depot với metro số 3 tại Hiệp Bình Phước. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 53.000 tỷ đồng. Tuyến sẽ kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm TPHCM, giảm tải cho quốc lộ 13 và liên thông với metro số 3, tạo trục vận tải xuyên tâm.

Song song đó, giai đoạn 1 tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất – Phú Hữu) cũng đang được chuẩn bị triển khai. Tuyến có vai trò kết nối trục Bắc - Đông TPHCM, giảm áp lực giao thông khu vực sân bay và khu Đông, đồng thời tạo động lực phát triển các đô thị vệ tinh trong tương lai.

#đường sắt đô thị #TPHCM #metro #khởi công 2026 #giao thông

