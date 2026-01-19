Khi quà Tết được ‘đo ni đóng giày’

TPO - Tết 2026 chứng kiến sự “lột xác” của thị trường quà biếu khi những giỏ quà nặng hình thức dần nhường chỗ cho sản phẩm được “đo ni đóng giày” theo từng nhu cầu: gọn nhẹ, thiết thực, tốt cho sức khỏe và giàu thông điệp. Người tiêu dùng năm nay chọn quà Tết thận trọng hơn, nhưng cũng tinh tế và thực chất hơn.

Xu hướng quà xanh lên ngôi

Nếu như những năm trước, giỏ quà bánh mứt, rượu bia chiếm ưu thế thì nay, quà Tết “xanh” và quà sức khỏe đang dần trở thành lựa chọn chủ đạo. Các giỏ quà kết hợp trái cây nhập khẩu và nông sản Việt như bưởi da xanh, dưa lưới, rau củ an toàn… với giá từ 206.000 đồng/hộp được nhiều gia đình trẻ, nhân viên văn phòng ưa chuộng.

Tại cửa hàng Organica Thảo Điền (phường Thảo Điền, TPHCM), chị Thu Hà (nhân viên văn phòng) đang tham khảo nhiều giỏ quà Tết dành cho cha mẹ. Chị Hà tâm sự, cha mẹ đều đã lớn tuổi nên quà Tết phải đáp ứng tiêu chí như ít đường, giúp hỗ trợ sức khỏe…

Giỏ quà Tết "healthy" được lòng người tiêu dùng

“Tôi tìm được nhiều sản phẩm khá lạ như trà hoa cúc chanh dây, mứt trái cây sấy tự nhiên giúp hạn chế đường, rau củ quả hữu cơ cũng được cửa hàng đưa vào giỏ quà khá mới lạ, bắt mắt” – chị Hà cho biết.

Chị Trà My (ngụ phường Thủ Đức) nói rằng, năm nay sẽ chọn quà “healthy” cho gia đình. “Tôi thấy bố mẹ bắt đầu quan tâm đến huyết áp, đường huyết nên mua bánh kẹo ngọt hay rượu bia không còn phù hợp nữa. Tặng quà Tết giờ không phải để đầy mâm, mà là để người nhận dùng được thực sự” – chị My nói.

Thị trường Tết 2026 tại TPHCM, các loại hạt dinh dưỡng, trà detox, trái cây sấy tự nhiên, mật ong nguyên chất, gạo lứt, dầu ép lạnh… trở thành ưu tiên lựa chọn hàng đầu của không ít người tiêu dùng.

Thay vì chọn bánh kẹo, rượu làm quà biếu tặng, nhiều khách hàng chọn quà hữu cơ, thuần tự nhiên tốt cho sức khỏe

Theo bà Phạm Phương Thảo, đại diện thương hiệu Organica, khoảng 80% sản phẩm trong giỏ quà có chứng nhận hữu cơ, 20% còn lại là sản phẩm tự nhiên hoặc đặc sản vùng miền. Thành phần giỏ quà ngày càng đa dạng, không chỉ có trà, mứt, trái cây sấy mà còn xuất hiện rau củ tươi, thực phẩm cấp đông là những mặt hàng gắn liền với bữa ăn hằng ngày.

“Từ tháng 12, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng giỏ quà Tết. Người tiêu dùng ngày càng thay đổi cách nghĩ về quà biếu: không cần cầu kỳ, mà quan trọng là tốt cho sức khỏe và sử dụng được lâu dài” - bà Thảo nói và cho biết thêm, doanh nghiệp dự kiến tăng khoảng 20% sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Người tiêu dùng nhộn nhịp tham khảo các giỏ quà Tết tại siêu thị

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng kinh doanh đặc sản vùng miền còn đa dạng các sản phẩm quà Tết để lựa chọn như: bộ quà tặng cam - bưởi Cao Phong, bộ quà tặng cam Xã Đoài, cam Canh; bộ quà tặng với các món đồ khô như: thịt trâu gác bếp, măng khô; các loại hạt như macca, sachi, hạt điều, hạt sen; các loại trà mạn, trà hoa… Các sản phẩm đều được chứng nhận OCOP, được sản xuất từ các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tại các địa phương.

Thịt heo, gia vị vào giỏ quà

Theo ghi nhận tại TPHCM, thị trường Tết Bính Ngọ 2026 phân hóa khá rõ giữa các nhóm khách hàng. Người tiêu dùng ưu tiên chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và tính thiết thực, thay vì chạy theo hình thức. Đại diện Saigon Co.op cho biết, xu hướng sắm Tết 2026 thiên về sự gọn nhẹ, tiện lợi và giá trị sử dụng cao.

Khách có thể tự chọn rau củ, trái cây để gói thành quà tặng theo yêu cầu

Cụ thể, ở phân khúc phổ thông, giỏ quà nhãn riêng Co.op tập trung vào các mặt hàng thiết yếu gắn với mâm cơm ngày Tết như gạo, dầu ăn, nước mắm, gia vị… với mức giá chỉ từ 99.000 – 199.000 đồng/giỏ. Với phân khúc cao hơn, các giỏ quà truyền thống được tuyển chọn từ những thương hiệu quen thuộc, thiết kế chỉn chu, phù hợp biếu tặng người thân, đối tác, với mức giá từ 184.000 đồng đến khoảng 1,4 triệu đồng/giỏ.

Năm nay, Saigon Co.op lần đầu giới thiệu sản phẩm “tháp tài lộc” - giỏ quà thờ cúng nhiều tầng gồm bánh kẹo, trà, nước ngọt… với giá chỉ từ 49.000 – 499.000 đồng.

Không đứng ngoài xu hướng, các hệ thống bán lẻ lớn như Lotte Mart, Satra hay Vissan cũng liên tục làm mới bộ sưu tập giỏ quà Tết. Đại diện Lotte Mart cho biết, đơn vị mang đến thị trường bộ sưu tập giỏ quà “Trao quà Tết – kết lộc Xuân”, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và phong cách hiện đại. Các mẫu giỏ quà có giá từ 199.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, bên cạnh đó là các hộp quà trái cây, hộp quà sâm và thực phẩm cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe.

Quà Tết ngày càng đi vào thực chất, không còn đặt nặng về hình thức

Lotte Mart còn giới thiệu các hộp quà trái cây nhập khẩu và thịt bò thượng hạng như Wagyu, lê Hàn Quốc, nho Mẫu Đơn… phục vụ phân khúc quà biếu cao cấp, với mức giá gần 2 triệu đồng/hộp.

Trong khi đó, Satra chuẩn bị hơn 40 mẫu giỏ quà Tết, bao gồm cả sản phẩm mặn, ngọt thiết yếu, đồng thời cho phép người tiêu dùng tùy biến thành phần theo nhu cầu. Nhiều mẫu giỏ quà mang nhãn hàng riêng Satra, hướng đến các đơn vị đặt quà số lượng lớn và các chương trình an sinh xã hội.

Ở mảng thực phẩm chế biến, Vissan nắm bắt rõ xu hướng tiêu dùng ưu tiên sự tiện lợi và đảm bảo sức khỏe. Ngoài các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp này còn đưa thịt tươi như ba rọi, sườn non, nạc dăm… vào hộp quà Tết với giá từ 349.000 – 699.000 đồng/hộp, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn trong những ngày Tết bận rộn.