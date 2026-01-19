TPHCM: Lạ lùng quán cà phê cấm khách gọi điện trong nhà vệ sinh

TPO - Một quán cà phê nhỏ ở trung tâm TPHCM gây chú ý khi áp dụng nhiều quy định như giới hạn thời gian ngồi, cấm gọi điện trong nhà vệ sinh và phụ thu khi chỉ gọi bánh, tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Một quán cà phê nhỏ ở trung tâm TPHCM gần đây thu hút sự chú ý của nhiều người vì những quy định khá “khác lạ” đối với khách.

Theo chia sẻ của khách hàng có tên H.A., cô tới quán cà phê kể trên và nhận thấy nhiều điều không giống với những quán thông thường. Chẳng hạn, quán chỉ cho phép khách ngồi khoảng một tiếng, còn nếu muốn dùng nhà vệ sinh thì không được quá 30 phút và có yêu cầu riêng về việc sử dụng phòng vệ sinh.

Không gian bên trong quán ở "khu phố Nhật" tại trung tâm TPHCM. Ảnh: Saigoneer

Ngoài ra, quán cũng quy định rằng khách không được gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, người đến một mình phải ngồi ở bàn đơn và nếu khách chỉ gọi bánh ngọt mà không kèm đồ uống thì sẽ bị phụ thu 20.000 đồng.

H.A. chia sẻ cảm nhận của mình rằng không gian quán khá chật, nhiều quy tắc khiến cô có cảm giác “bị giám sát”, và với giá đồ uống khoảng 70.000 đồng một ly, cô quyết định sẽ không quay trở lại. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với hơn 200.000 lượt xem. Tuy vậy, cô cũng nhấn mạnh đây chỉ là phản ánh cá nhân chứ không kêu gọi tẩy chay quán.

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình với phản ứng của H.A., thậm chí kể lại việc họ bị yêu cầu rời đi dù vẫn còn đồ ăn, đồ uống chưa dùng xong.

Trong khi đó, một số người thì bày tỏ quan điểm ngược lại. Họ cho rằng các quy định khiến quán gọn gàng, an toàn hơn, đặc biệt phù hợp với những người đến thư giãn nhanh chứ không phải ngồi làm việc lâu. "Tôi thấy chủ quán chỉn chu chứ không khắt khe. Quán nhỏ nên không phù hợp với những ai có ý định làm việc hay ngồi lâu", một khách hàng cho hay.

Chiều 19/1, trả lời báo Tiền Phong, đại diện quán giải thích những quy định này không mới mà đã áp dụng từ lâu, được ghi rõ bằng tiếng Việt và tiếng Anh ngay lối vào để khách biết trước. Thực tế họ giới hạn khách ngồi tối đa khoảng 1,5 tiếng và nếu quá thời gian thì nhân viên sẽ nhẹ nhàng nhắc để đảm bảo còn chỗ cho khách khác. Vì quán khá nhỏ, chỉ phục vụ tối đa khoảng 15 khách cùng lúc nên việc hạn chế thời gian và một số quy tắc khác nhằm giữ không gian thoải mái chung.

Quán cà phê này phục vụ các loại trà và bánh ngọt với giá từ khoảng 55.000 đến 100.000 đồng. Ảnh: Saigoneer

Trả lời thắc mắc liên quan đến các quy định khi khách sử dụng nhà vệ sinh, đại diện quán nói rằng trước đây nơi này nhiều lần gặp tình trạng bồn cầu bị tắc nghẽn. Do không gian nhỏ, quán chỉ có thể phục vụ tối đa khoảng 20 khách cùng lúc, nên việc đặt ra các quy định như không nói chuyện quá lớn, không gọi điện trong nhà vệ sinh nhằm giữ sự thoải mái và tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Được biết, quán cà phê này phục vụ các loại trà và bánh ngọt với giá từ khoảng 55.000 đến 100.000 đồng, nằm trong một con hẻm thuộc khu “khu phố Nhật” ở đường Thái Văn Lung (quận 1 cũ). Không gian được trang trí nhỏ xinh, chủ quán là người nước ngoài, phục vụ nhiều món đồ uống và bánh độc đáo.