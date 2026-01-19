Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ:

Cơ trưởng hành hung cơ phó trên máy bay

Hồng Nhung

TPO - Một cơ trưởng của Hãng hàng không EVA Air đã bị đình chỉ công tác sau khi bị cáo buộc hành hung cơ phó ngay trong buồng lái khi máy bay Boeing 777 đang lăn bánh tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ.

Sự việc xảy ra trước giờ cất cánh của chuyến bay đường dài từ Los Angeles đi Đào Viên, Đài Loan - Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn bay và văn hóa ứng xử trong buồng lái.

Theo truyền thông Đài Loan, mâu thuẫn phát sinh khi cơ phó, mang quốc tịch Malaysia, nhiều lần cảnh báo cơ trưởng người Đài Loan về việc máy bay lăn bánh vượt quá tốc độ cho phép 30 hải lý/giờ. Sau khi các cảnh báo không được tiếp thu, cơ phó đã chủ động đạp phanh theo đúng quy trình an toàn. Hành động này được cho là khiến cơ trưởng tức giận và dẫn đến xô xát. Cơ trưởng bị cáo buộc đã đấm cơ phó nhiều lần, gây sưng và bầm tím ở tay.

1121px-eva-air-boeing-777-300er-at-los-angeles-international-airport-1-11zon.jpg
Một cơ trưởng của Hãng hàng không EVA Air đã bị đình chỉ công tác sau khi bị cáo buộc hành hung cơ phó ngay trong buồng lái khi máy bay Boeing 777.

Dù xảy ra va chạm thể chất trong buồng lái, chuyến bay vẫn được khởi hành đúng kế hoạch. Quyết định này sau đó vấp phải chỉ trích khi một người tố giác cho rằng EVA Air đã không kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đồng thời cho phép một phi công có dấu hiệu mất ổn định cảm xúc tiếp tục điều khiển chuyến bay, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn hàng không.

Trước phản ứng của dư luận, EVA Air xác nhận đã đình chỉ cơ trưởng liên quan và mở cuộc điều tra nội bộ. Hãng đang rà soát dữ liệu từ thiết bị ghi nhanh trong buồng lái để làm rõ diễn biến sự việc. Theo thông tin ban đầu, dữ liệu kỹ thuật không cho thấy máy bay vượt quá tốc độ lăn bánh.

1920px-b-16727pek-20190828182039-11zon.jpg
EVA Air xác nhận đã đình chỉ cơ trưởng liên quan và mở cuộc điều tra nội bộ.

Song song với điều tra của hãng, Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cũng đã vào cuộc nhằm đánh giá liệu sự việc có ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay hay không. Cơ quan quản lý khẳng định sẽ áp dụng các chế tài pháp lý nếu phát hiện vi phạm quy định an toàn.

Giới chuyên môn nhận định, các vụ xô xát giữa phi công là rất hiếm trong ngành hàng không, nhưng việc phớt lờ các cảnh báo an toàn trong buồng lái được xem là yếu tố rủi ro nghiêm trọng. Ngành hàng không từ lâu đã dựa vào các quy trình chuẩn và đào tạo quản lý nguồn lực tổ bay (CRM) nhằm bảo đảm mọi ý kiến về an toàn đều được lắng nghe và xử lý kịp thời.

Vụ việc của EVA Air được đánh giá là lời cảnh báo đối với các hãng hàng không về tầm quan trọng của kỷ luật, tính chuyên nghiệp và cơ chế xử lý xung đột trong buồng lái. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh, bất kỳ hành vi nào làm suy giảm an toàn bay, nếu được xác minh, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hồng Nhung
Aviation A2Z
