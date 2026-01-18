Thông tin mới về sân bay Đà Nẵng

TPO - Theo quy hoạch đang được thẩm định, sân bay Đà Nẵng sẽ mở rộng nhà ga T1, nâng cấp nhà ga T2 và cải tạo đường băng nhằm nâng công suất khai thác lên 20 triệu hành khách mỗi năm, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của khu vực miền Trung.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 63/QĐ-BXD thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng gồm 17 thành viên, do ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc thẩm định hồ sơ quy hoạch, đồng thời thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, tại Tờ trình số 6430/TTr-CHK, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) nêu rõ, trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023), Đà Nẵng được xác định là một trong những cảng HKQT trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước. Do đó, việc lập quy hoạch chi tiết là cần thiết để bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển chung của mạng lưới hàng không quốc gia.

Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ quy hoạch là xác định công suất tới hạn của sân bay Đà Nẵng đạt 20 triệu lượt hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm trong giai đoạn đến 2030.

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: ACV.

Theo đơn vị tư vấn, quy mô 20 triệu khách mỗi năm phù hợp với mô hình phát triển “song cảng”, “song sân bay” giữa Đà Nẵng và Chu Lai sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Như vậy, Đà Nẵng tiếp tục tập trung vào khai thác hành khách, đặc biệt là khách du lịch và quốc tế, trong khi sân bay Chu Lai được định hướng phát triển logistics, vận chuyển hàng hóa quy mô lớn, bảo trì máy bay cỡ lớn và khai thác các đường bay trọng tải cao. Cách phân vai này nhằm giảm áp lực hạ tầng cho Đà Nẵng, đồng thời tối ưu sử dụng nguồn lực và không phận khu vực.

Trong giai đoạn 2021-2030, Cảng HKQT Đà Nẵng tiếp tục khai thác nhà khách VIP hiện hữu trên khu đất khoảng 4.200 m2. Nhà ga hành khách quốc nội T1 sẽ được quy hoạch mở rộng về phía Nam, trên diện tích gần 120.000 m2, nâng công suất lên 14 triệu lượt khách/năm. Nhà ga hành khách quốc tế T2 được cải tạo, nâng cấp khi có nhu cầu, đạt công suất 6 triệu lượt khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống nhà ga hành khách cơ bản giữ nguyên theo quy mô đã quy hoạch, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành thay vì mở rộng thêm diện tích.

Đối với hàng hóa, quy hoạch đề xuất xây dựng nhà ga hàng hóa mới ở phía Bắc sân bay, tiếp giáp hồ điều hòa, trên diện tích khoảng 24.600 m2, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm trong giai đoạn đến 2030. Sau đó, nhà ga sẽ được cải tạo, áp dụng công nghệ mới để nâng công suất lên 245.000 tấn/năm trong phạm vi quỹ đất đã xác định.

Về khu bay, phương án quy hoạch tiếp tục khai thác hai đường cất hạ cánh hiện hữu, trong đó nâng cấp kết cấu đường băng 35L/17R dài 3.048 m, rộng 45 m, lề mỗi bên 7,5 m, nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn và ổn định trong dài hạn. Tổng chi phí thực hiện quy hoạch trong cả giai đoạn ước tính khoảng 9.142 - 9.953 tỷ đồng.

Thực tế khai thác cho thấy nhu cầu đầu tư là rất cấp thiết. Cảng HKQT Đà Nẵng hiện nằm trong nhóm 3 cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa liên tục tăng. Riêng năm 2025, cảng phục vụ 15,1 triệu lượt hành khách, gần 89.800 chuyến bay, sản lượng hàng hóa đạt 41.561 tấn, tăng 21% so với năm trước và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu đưa vào khai thác từ năm 2015.