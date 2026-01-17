Người muốn lập hãng bay kết hợp du lịch mới nhất là ai?

TPO - Ông Nguyễn Đức Chi - một doanh nhân nhiều thăng trầm, được xem là ông chủ của hãng hàng không tư nhân kết hợp du lịch vừa đăng ký thành lập. Dự kiến cuối năm nay, Hãng hàng không Crystal Bay Air (CB Air) sẽ hoạt động.

Cuối năm sẽ cất cánh?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần CB Air được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Nha Trang (Khánh Hòa).

CB Air đăng ký hoạt động trong 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực cốt lõi vận tải hành khách hàng không. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đáp ứng ngưỡng tối thiểu theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không.

Cơ cấu cổ đông gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, nắm giữ 94% cổ phần. Ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ...

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay.

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay cũng chính là Chủ tịch HĐQT CB Air. Ông Chi chia sẻ đã có kinh nghiệm 15 năm đưa khách du lịch từ các nước như Nga về Việt Nam ở các địa phương như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Nói về định hướng của CB Air, ông Chi cho biết, sản phẩm sẽ khác biệt với hãng hàng không khác. Theo đó, 80% sử dụng chuyến bay thuê chuyến của nước ngoài. Dự kiến, cuối năm nay CB Air sẽ có máy bay riêng, thay vì thuê chuyến như nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh ra tại Nghệ An, là doanh nhân có nhiều thăng trầm trên thương trường.

Từ làm tour du lịch thuần túy tới lập hàng không

Ông Chi đánh giá, trong hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh về số lượng khách quốc tế, từ dưới 8 triệu lượt năm 2015 lên 18 triệu lượt năm 2019, trước khi bị gián đoạn bởi đại dịch. Tuy nhiên, giá trị gia tăng nội địa trên mỗi du khách vẫn còn thấp, với mức chi tiêu bình quân chỉ khoảng 900-1.000 USD/khách, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (1.600 USD) hay Singapore (1.900 USD).

Một trong những nguyên nhân mang tính cấu trúc là sự phụ thuộc lớn vào các hãng hàng không nước ngoài. Ước tính tại nhiều thị trường xa như Nga, Trung Á, Đông Bắc Á, 60-75% năng lực vận chuyển khách vào Việt Nam do hãng bay nước ngoài kiểm soát, khiến chuỗi giá trị du lịch bị phân mảnh, giá vé biến động mạnh theo mùa và lợi ích kinh tế bị “rò rỉ” ra ngoài.

“Trong bối cảnh đó, sự ra đời của CB Air không phải là một bước đi ngẫu hứng, mà là kết quả tất yếu của quá trình phát triển dài hạn của Crystal Bay Vietnam (CBV) - một doanh nghiệp lữ hành quốc tế nằm trong hệ sinh thái của Crystal Bay Group (CBG)”, ông Chi lý giải.

Crystal Bay Vietnam là tour operator quốc tế, hoạt động chuyên sâu tại các thị trường Nga, Trung Á và Mông Cổ - những thị trường có thời gian lưu trú dài (7-14 đêm) và mức chi tiêu cao khi gắn với nghỉ dưỡng biển và All-Inclusive.

Từ việc phụ thuộc vào hãng bay quốc tế, ông Nguyễn Đức Chi thành lập hãng hàng không Crystal Bay Air.

“Trong giai đoạn trước đại dịch và giai đoạn phục hồi sau 2022, chúng tôi tổ chức hàng trăm chuyến bay thuê chuyến mỗi năm, đưa hàng chục nghìn lượt khách quốc tế đến các điểm đến như Phú Quốc, Cam Ranh, Nha Trang và Đà Nẵng”, ông Chi nói.

Ông chủ của CB Air cho biết, hãng hàng không du lịch không coi vé máy bay là sản phẩm cốt lõi, mà là một cấu phần trong gói du lịch trọn gói. Giá trị vé máy bay chỉ chiếm khoảng 25–35% tổng giá gói dịch vụ. Mạng bay được thiết kế theo mùa du lịch, ưu tiên điểm đến nghỉ dưỡng có khả năng hấp thụ lớn.

Thực ra, mô hình của CB Air không mới với thế giới và Việt Nam. Trên thế giới từng tồn tại Thomas Cook Airlines với hệ sinh thái du lịch toàn cầu, trong nước Vietravel Airlines từng thuộc sở hữu một doanh nghiệp du lịch, nhưng sau đó đã thoái vốn.

Cuộc đua trong ngành hàng không dường như ngày càng sôi động khi sân bay Long Thành - một trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực - đang gần hoàn thiện. Mới đây, cùng với sự ra đời của Sun Phú Quốc Airways (sở hữu nhiều sân bay và máy bay riêng, cùng hệ sinh thái du lịch riêng); Masterise Group được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình… cho thấy trong tương lai, bộ mặt ngành hàng không Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, sánh ngang nhiều quốc gia lớn.

Ngày 17/1, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, CB Air chưa có giấy phép hoạt động. Chiều cùng ngày, cá nhân ông Nguyễn Đức Chi cũng khẳng định CB Air đang trong quá trình xét duyệt của cơ quan chức năng.