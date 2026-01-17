Chiêm ngưỡng biển mây ở 'chín tầng thang'

TPO - Chiêu Lầu Thi có nghĩa là “chín tầng thang”, thuộc địa phận xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang. Ngọn núi này nằm đang được bổ sung vào danh sách “những điểm cần phải chinh phục” của những người yêu thích du lịch.
Để chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi phải mất hơn 3 giờ leo bộ. Nếu chinh phục đỉnh núi này vào mùa hè, thời tiết mát mẻ mùa thu, cảnh sắc như mùa xuân. Còn vào mùa đông, trời cực kì lạnh giá. Dọc theo đường lên núi là những cánh rừng già nguyên sinh với một quần thể thực vật phong phú, đặc biệt là có nhiều loài cây quý hiếm như cây tống quán sủ, cây chè shan tuyết, cây kim tuyến, đỗ quyên…
Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi thường có những thảm mây trắng bồng bềnh dưới độ cao trên 2.000m. Tuy nhiên, thời gian săn mây đẹp nhất ở đây là từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau, cùng lúc với mùa lúa ruộng bậc thang chín rộ hoặc khi hoa xuân đua nở, trong đó có cả hoa đào.