Hàng không - Du lịch

Google News

Tuyên Quang:

Chiêm ngưỡng biển mây ở 'chín tầng thang'

Phú Nguyễn

TPO - Chiêu Lầu Thi có nghĩa là “chín tầng thang”, thuộc địa phận xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang. Ngọn núi này nằm đang được bổ sung vào danh sách “những điểm cần phải chinh phục” của những người yêu thích du lịch.

z7407751770803-211ca37622528fcf4622b948e74274f6.jpg
Đỉnh Chiêu Lầu Thi﻿ cao 2.402m so với mực nước biển, trên dãy Tây Côn Lĩnh, thuộc địa bàn thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hoàng Su Phì.
z7407751758167-74bf347dbc986ed21e77421fef2736eb.jpg
Tên tiếng Việt của ngọn núi này mang nghĩa là “chín tầng thang”, trong tiếng Hán “chiêu lầu” có nghĩa là chín bậc, “thi” là tảng đá to và cao. Cái tên “chín tầng thang” chỉ đoạn đường leo lên đỉnh núi. Người xưa đã kiến tạo nó thành những bậc đá leo lên xuống từ độ cao hơn 2.300 m lên đến đỉnh cao 2.400m.
z7407751756417-4c48cc835f971bff695a857353ae7992.jpg
z7407751762846-6664b9080d4654285107e6ce361c9666.jpg
Để chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi phải mất hơn 3 giờ leo bộ. Nếu chinh phục đỉnh núi này vào mùa hè, thời tiết mát mẻ mùa thu, cảnh sắc như mùa xuân. Còn vào mùa đông, trời cực kì lạnh giá. Dọc theo đường lên núi là những cánh rừng già nguyên sinh với một quần thể thực vật phong phú, đặc biệt là có nhiều loài cây quý hiếm như cây tống quán sủ, cây chè shan tuyết, cây kim tuyến, đỗ quyên…
z7407751732042-14090b7ac6fc7e935da9e719d081b132.jpg
Đây là địa điểm đang thu hút du khách đến săn mây, đón mặt trời mọc.
z7407751741117-b9da5cb9e3b58a1a4cd5bc333dfe109e.jpg
z7407751746063-efb3eb2d4afc853a61d655099845a99d.jpg
z7407751748049-6273ce349a1beb2d0ca1f04bd1bfeab0.jpg
z7407751757468-04f321e65169ca4df8e49c5f3529221c.jpg
Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi thường có những thảm mây trắng bồng bềnh dưới độ cao trên 2.000m. Tuy nhiên, thời gian săn mây đẹp nhất ở đây là từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau, cùng lúc với mùa lúa ruộng bậc thang chín rộ hoặc khi hoa xuân đua nở, trong đó có cả hoa đào.
z7407751769085-e51136d1f155a35ad8dffe397aeb9ec3.jpg
Du khách﻿ thích thú khi săn mây và có cho mình những bức ảnh tâm đắc trên đỉnh núi.
z7407751739321-05ed31543ed207eb919610e8d49177d6.jpg
Chính quyền địa phương đã đưa khu vực này vào danh mục điểm du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng, nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang (cũ). Ở đây, ngày 21/4/2021, Trung tâm Phát sóng Quốc gia chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình phát sóng quan trọng phục vụ hơn 2,1 triệu người dân ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc.
Phú Nguyễn
Phú Nguyễn

