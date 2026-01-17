Tuyên Quang: Chiêm ngưỡng biển mây ở 'chín tầng thang'

TPO - Chiêu Lầu Thi có nghĩa là “chín tầng thang”, thuộc địa phận xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang. Ngọn núi này nằm đang được bổ sung vào danh sách “những điểm cần phải chinh phục” của những người yêu thích du lịch.