Giới trẻ rủ nhau lên miền đá, sống trọn khoảnh khắc giữa biển hoa tam giác mạch

Đức Anh

TPO - Giới trẻ khắp nơi đang háo hức đổ về cao nguyên đá Đồng Văn để đắm mình trong sắc tím hồng trắng của hoa tam giác mạch, tận hưởng không khí lễ hội sôi động và khung cảnh nên thơ giữa núi rừng miền đá.

z7216549065532-b42c2642a8342a5ccc1bc62da63aa1d9.jpg
Hiện nay, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, hoa tam giác mạch đã bung sắc hồng, tím, trắng, phủ kín các thung lũng, triền đá ở tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang mới.
z7216549983543-17f321ab03589816d80c361063954c44.jpg
Hoa tam giác mạch﻿ từ lâu đã trở thành “thương hiệu hình ảnh” của vùng cao. Từ sau tháng 10, trên địa bàn các xã Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Cú… lại rộn ràng tiếng cười nói. Người dân bắt đầu chăm hoa, dựng cổng chào, sửa đường đón khách và chuẩn bị cho Lễ hội Hoa tam giác mạch.
z7216549177746-944aad88b3d903b15412ba471b02c561.jpg
Không chỉ để “check-in”, nhiều bạn trẻ tìm đến lễ hội hoa tam giác mạch 2025 như một hành trình trải nghiệm văn hóa﻿, cảm xúc và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng cực Bắc Tổ quốc.
z7216549133096-ec3412d77d94d1d781af849ad12cfe41.jpg
z7216550012551-abf0304a181e3e65c7db0faf94b342d9.jpg
Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các địa phương gieo trồng hoa tam giác mạch sớm, trải đều khắp vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, để mùa hoa kéo dài và đẹp hơn. Hoa tam giác mạch không chỉ là một loài cây nhỏ bé mọc giữa đá, mà là biểu tượng của sức sống - dẻo dai, kiên cường và bền bỉ.
z7216549164553-bb5a47a451cadfa63235ad0dad31b83e.jpg
Giữa mùa hoa, từng đoàn xe phượt lại nối đuôi nhau men theo cung đường Hà Giang – Đồng Văn﻿. Trên yên xe, nhiều bạn trẻ mang theo máy ảnh, váy áo rực rỡ, háo hức tìm đến những đồi hoa đẹp nhất. Các hội nhóm du lịch, diễn đàn phượt liên tục chia sẻ lịch trình, gợi ý điểm chụp hình “hot”. Nhiều bạn trẻ﻿ lên kế hoạch đi theo nhóm, mang theo flycam, gimbal để ghi lại mùa hoa rực rỡ nhất.
z7216549096679-284f214969c6123211d950eaa7127a0a.jpg
Không chỉ hút giới trẻ, lễ hội năm nay còn hướng đến trải nghiệm xanh - sạch. Các tuyến đường vào khu vực lễ hội được dọn vệ sinh, biển chỉ dẫn và điểm giữ xe được bố trí lại; du khách được khuyến khích mang chai nước cá nhân, hạn chế túi nylon. Người dân địa phương cũng được tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch, để đón khách chu đáo, thân thiện.
z7216549084838-30eec6596a37c4449ba352fb3ee8ce1f.jpg
Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp loài hoa tam giác mạch mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tại các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 29/11 tới, kéo dài đến cuối tháng 12. Đây là lễ hội đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bào các dân tộc, là sự kiện quan trọng để quảng bá hình ảnh đất và người vùng cao đến du khách. Tại lễ khai mạc sẽ công bố thương hiệu Lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025; tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Miền đá nở hoa”. Trong khuôn khổ lễ hội, từ tháng 11 đến tháng 12, tại nhiều điểm du lịch sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm kỹ thuật canh tác thổ canh hốc đá; dệt lanh; làm bánh tam giác mạch; các trò chơi dân gian như tung còn, ném pao, hát dân ca, đánh sảng, đánh yến.

Đức Anh
#hoa tam giác mạch #Đồng Văn #lễ hội #du lịch cao nguyên #giới trẻ #văn hóa #Tuyên Quang

