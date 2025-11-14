Giới trẻ rủ nhau lên miền đá, sống trọn khoảnh khắc giữa biển hoa tam giác mạch

TPO - Giới trẻ khắp nơi đang háo hức đổ về cao nguyên đá Đồng Văn để đắm mình trong sắc tím hồng trắng của hoa tam giác mạch, tận hưởng không khí lễ hội sôi động và khung cảnh nên thơ giữa núi rừng miền đá.
Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các địa phương gieo trồng hoa tam giác mạch sớm, trải đều khắp vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, để mùa hoa kéo dài và đẹp hơn. Hoa tam giác mạch không chỉ là một loài cây nhỏ bé mọc giữa đá, mà là biểu tượng của sức sống - dẻo dai, kiên cường và bền bỉ.
Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 29/11 tới, kéo dài đến cuối tháng 12. Đây là lễ hội đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bào các dân tộc, là sự kiện quan trọng để quảng bá hình ảnh đất và người vùng cao đến du khách. Tại lễ khai mạc sẽ công bố thương hiệu Lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025; tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Miền đá nở hoa”. Trong khuôn khổ lễ hội, từ tháng 11 đến tháng 12, tại nhiều điểm du lịch sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm kỹ thuật canh tác thổ canh hốc đá; dệt lanh; làm bánh tam giác mạch; các trò chơi dân gian như tung còn, ném pao, hát dân ca, đánh sảng, đánh yến.