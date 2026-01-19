Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thời tiết TPHCM tuần mới: Giảm mưa trái mùa, không khí hanh khô, có ngày se lạnh

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 19-25/1, khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết khu vực TPHCM hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Dự báo từ ngày 19-25/1, khu vực Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ.

Về hình thế thời tiết tác động đến khu vực TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh tiếp tục suy yếu, từ ngày mai (20/1), không khí lạnh sẽ được tăng cường (lệch đông). Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Trung Bộ hoạt động yếu; hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực.

Trong thời kỳ từ ngày 19-25/1, khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Giai đoạn 10 ngày cuối tháng 1/2026, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 21/1 hoạt động mạnh dần trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ, từ ngày 24/1 lấn tây và hoạt động mạnh. Nhiễu động gió Đông trên cao tan dần.

“Thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

