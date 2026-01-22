Xuân ấm của người lao động

TPO - Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, Tết với nhiều công nhân, người lao động vẫn là nỗi lo chồng chất. Tuy nhiên, từ những “điểm phúc lợi đoàn viên” bán hàng giảm giá sâu, hay những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê cho đến các khoản thưởng Tết từ doanh nghiệp…, một mùa xuân ấm áp đang dần hiện hữu với người lao động TPHCM.

Mua sắm tiết kiệm

Chỉ trong ít ngày giữa tháng 1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã liên tiếp ra mắt hai điểm phúc lợi đoàn viên tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới) và Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo). Tại đây, công nhân, người lao động được mua các mặt hàng thiết yếu, chất lượng cao với mức giá ưu đãi giảm từ 10 - 50% so với thị trường.

Công nhân hào hứng mua hàng giảm giá tại điểm phúc lợi đoàn viên trong Công ty Pouyuen

Tranh thủ giờ nghỉ giữa ca, chị Lê Thị Hồng (44 tuổi, ngụ phường Bình Quới) cùng đồng nghiệp ghé điểm phúc lợi mua sắm. Sau một vòng lựa chọn, chiếc giỏ trên tay chị nặng trĩu từ dầu ăn, nước mắm đến bánh kẹo Tết.

“Hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ nên chi tiêu lúc nào cũng phải tính toán. Hàng ở đây vừa rẻ vừa yên tâm về chất lượng, tôi mua sắm được cho cả gia đình từ giờ đến Tết” - chị Hồng chia sẻ.

Tại nhà máy Pouyuen, không khí mua sắm cũng rộn ràng không kém. Chị Võ Thị Liên (tổ ép khu D) vui vẻ cho biết, nhiều mặt hàng giảm giá tới 50% giúp chị mạnh dạn sắm Tết sớm.

“Giá cả ngoài thị trường tăng nên cũng lo, nay công ty tổ chức bán hàng ngay trong nhà máy, giá giảm sâu, chất lượng đảm bảo, công nhân chúng tôi phấn khởi lắm” - chị Liên nói.

Theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pouyuen, việc LĐLĐ TPHCM đưa điểm phúc lợi vào nhà máy là hoạt động thiết thực, giúp công nhân tiết kiệm chi phí, thời gian và yên tâm mua sắm Tết.

Mô hình do LĐLĐ TPHCM vừa triển khai giữa tháng 1 nhằm hỗ trợ người lao động yên tâm mua sắm Tết

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, mô hình “Điểm phúc lợi đoàn viên” là giải pháp cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống. “Thông qua mô hình này, người lao động được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu do Việt Nam sản xuất, chất lượng đảm bảo với giá ưu đãi giảm, góp phần tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống” – ông Hòa khẳng định.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM còn tặng hơn 2.000 công nhân, người lao động tham gia chương trình phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng/người; đồng thời trao hàng chục phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Chất keo" giữ chân người lao động

Không chỉ hỗ trợ mua sắm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM còn chủ động chăm lo thu nhập, thưởng Tết và phương tiện về quê cho người lao động.

Chăm lo tốt cho công nhân là cách giữ chân lao động tại nhiều doanh nghiệp hiện nay

Vượt qua những khó khăn, năm 2025, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (phường Bình Tân) có nhiều tín hiệu khởi sắc khi đơn hàng dồi dào, việc sản xuất kinh doanh dần ổn định. Nhờ đó, thu nhập bình quân của công nhân hưởng lương sản phẩm đạt khoảng 13 triệu đồng/tháng.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công ty Song Ngọc chốt thưởng một tháng lương, đồng thời tạm ứng trước 50% lương tháng để công nhân có thêm nguồn tài chính trang trải. Bên cạnh đó là tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng và quà Tết trị giá khoảng 430.000 đồng/người.

Với hơn 40.800 lao động, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam dành tới 780 tỷ đồng thưởng Tết, tăng hơn 30 tỷ đồng so với năm trước. Mức thưởng cao nhất lên tới 2,2 tháng lương cho lao động gắn bó trên 12 năm. Hiện thu nhập bình quân của công nhân đạt khoảng 12,5 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp còn tổ chức xe đưa 2.500 công nhân về quê, hỗ trợ 70% giá vé và điều chỉnh tăng lương cơ bản từ đầu năm 2026. Pouyuen cũng đang tuyển thêm khoảng 3.000 lao động, không yêu cầu tay nghề và sẽ đào tạo sau tuyển dụng.

LĐLĐ TPHCM tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho người lao động như tặng vé xe, vé tàu về quê, tổ chức chợ Tết, bữa cơm tất niên... Tổng nguồn lực chăm lo ước hơn 3.400 tỷ đồng, với mong muốn để mọi đoàn viên đều có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình

Chia sẻ với nỗi lo vé tàu xe tăng cao, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức xe đưa đón công nhân về quê. Tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (khu công nghệ cao TPHCM), công nhân được hỗ trợ từ 90 - 100% giá vé tùy theo thâm niên, góp phần giúp người lao động an tâm sum họp gia đình.

Song song đó, LĐLĐ TPHCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026”, tặng 2.000 vé xe miễn phí và 2.000 phần quà Tết cho lao động khó khăn tại 14 tuyến từ Tây Nguyên đến miền Trung.

Theo LĐLĐ TPHCM, dịp Tết 2026, Công đoàn thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều chương trình như “Tết sum vầy – Chợ Tết Công đoàn”, trao hàng trăm nghìn phần quà, hàng nghìn vé tàu, xe, máy bay. Tổng nguồn lực chăm lo ước hơn 3.400 tỷ đồng, với mong muốn để mọi đoàn viên đều có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn hơn.