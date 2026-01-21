Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thấy con vật lạ ngáng đường, người dân mang đến công an mới biết thú quý hiếm

Hương Chi
TPO - Đang đi trên đường, người đàn ông phát hiện con vật nên mang tới công an. Lúc này ông mới biết đó là loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngày 21/1, Công an xã Phú Giáo, TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận bàn giao con tê tê từ người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, trên đường về nhà, anh Lê Thế Hiểu đã phát hiện con vật có hình thù lạ trước Dự án nhà ở xã hội Phú An.

Con tê tê được người đàn ông phát hiện trên đường

Nghĩ đây có thể là con vật quý hiếm nên anh Hiểu lập tức đưa đến Công an xã Phú Giáo giao nộp. Tại đây, công an xác định con vật mà anh Hiểu mang tới là tê tê - loài động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ.

Công an xã sau khi tiếp nhận đã liên hệ đơn vị kiểm lâm để bàn giao nhằm đưa con tê tê về sống trong môi trường tự nhiên.

Tê tê là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam

Đại diện Chi cục Kiểm Lâm TPHCM cho biết, tê tê có hai loại gồm tê tê Java và tê tê vàng, đều nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Tê tê thuộc nhóm IB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cấm săn bắt, buôn bán trái phép.

Hương Chi
