Nhịp sống phương Nam

Google News

Cận cảnh điểm du lịch phố cổ, tạo việc làm cho hơn nghìn người ở TPHCM

Hương Chi

TPO - TPHCM đang thực hiện dự án bảo tồn văn hóa, xây dựng Làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp, biến nơi đây thành điểm du lịch phố cổ. Với bề dày lịch sử hơn 300 năm, Tương Bình Hiệp là làng nghề truyền thống lâu đời nhất nơi đây còn tồn tại.

son-mai-5.jpg
Ngày 20/1, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) cho biết, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Bình Dương (cũ) đã triển khai đề án bảo tồn Làng nghề sơn mài﻿ Tương Bình Hiệp và giao TP. Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư thực hiện.
image.jpg
Sau khi Bình Dương hợp nhất với TPHCM, dự án giao lại cho Ban Quản lý dự án khu vực Thủ Dầu Một tiếp nhận làm chủ đầu tư để triển khai. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án﻿.
bd-1.jpg
Vị trí triển khai dự án Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp﻿ trước đây thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là phường Chánh Hiệp, TPHCM.
image-1.jpg
Đây là cái nôi của nghề sơn mài truyền thống Nam Bộ với lịch sử hơn 300 năm. Các sản phẩm sơn mài Tương Bình Hiệp trải qua nhiều công đoạn thủ công﻿ hiện đã vươn ra thị trường nước ngoài.
son-mai-1.jpg
Theo số liệu thống kê sơ bộ, khu vực triển khai Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp có khoảng 10 công ty, nhiều lò nhưng quy mô nhỏ, hầu hết là hộ gia đình giữ nghề truyền thống. Làng nghề ra đời sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.000 nghệ nhân, lao động.
son-mai-3.jpg
Theo quy hoạch, khu sản xuất tập trung của làng nghề﻿ được bố trí trên khu đất có diện tích hơn 5,4 ha, được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong điều kiện đô thị hóa.
son-mai-2.jpg
Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp hướng tới việc hình thành khu sản xuất tập trung, khu trưng bày sản phẩm, khu đào tạo nghề và không gian du lịch trải nghiệm. Khi làng nghề hình thành sẽ tạo điều kiện để nghệ nhân và cơ sở sản xuất﻿ sơn mài Tương Bình Hiệp nâng cao giá trị sản phẩm thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và kết nối thị trường.
son-mai-4.jpg
Mục tiêu hình thành Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, không chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn thu hút du khách khám phá phố cổ.
son-mai.jpg
Nghệ nhân Lê Bá Linh (64 tuổi) có hơn 40 năm theo nghề sơn mài tại phường Chánh Hiệp. Ông Linh kỳ vọng, TPHCM mới có thế mạnh, cơ hội để phát triển du lịch. Với lợi thế nằm bên sông Sài Gòn﻿, nhiều tuyến đường kết nối vùng, Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp ra đời sẽ đem lại sức sống mới. Từ đó, đời sống người dân nơi đây sẽ được nâng cao.
bd.jpg
Theo ông Nguyễn Hữu Thạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp, dự án có hai phần chính, gồm khu trưng bày kết hợp du lịch với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng đã được phê duyệt và dự án đường Lò Lu khoảng 108 tỷ đồng.
bd-3.png
Khu vực Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (đường chỉ đỏ)

Ban Quản lý dự án khu vực Thủ Dầu Một - TPHCM được giao làm chủ đầu tư Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án. Mới đây, Sở Du lịch TPHCM cùng một số doanh nghiệp du lịch đã tới khảo sát khu vực dự kiến làm bến thủy, mở ra hướng phát triển du lịch đường sông gắn với làng nghề.

Hương Chi
#TPHCM #làng nghề #sơn mài #du lịch #văn hóa #nghệ nhân #Thủ Dầu Một

