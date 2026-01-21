Cận cảnh điểm du lịch phố cổ, tạo việc làm cho hơn nghìn người ở TPHCM

Ban Quản lý dự án khu vực Thủ Dầu Một - TPHCM được giao làm chủ đầu tư Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án. Mới đây, Sở Du lịch TPHCM cùng một số doanh nghiệp du lịch đã tới khảo sát khu vực dự kiến làm bến thủy, mở ra hướng phát triển du lịch đường sông gắn với làng nghề.