Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu, các hoạt động chăm lo Tết chủ yếu được thực hiện ở công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất. Trong đó, ưu tiên đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

Hà Nội tổ chức xe đưa công nhân về quê dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: PV.



LĐLĐ TP Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”- 2026 vào ngày 7/2/2026, tại Hội trường Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô. Sẽ có 800 đoàn viên, người lao động thành phố tham dự chương trình, trong đó, có 600 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ cấp 1.000.000 đồng/người, 1 suất quà trị giá 300.000 đồng/người và 1 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người để mua hàng tại “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026” do LĐLĐ TP tổ chức.

Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026 sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm (Tại Khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc và tại Salon nhà triển lãm, Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô). Chợ Tết cung cấp những gian hàng “0” đồng; gian hàng bán các sản phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ Tết, với mức giảm giá ít nhất 10% so giá bán thực tế; trao tặng quà và các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đoàn viên, người lao động…

Chợ Tết tại Khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc diễn ra từ 08h30, ngày 31/01/2026 đến 19h00 ngày 01/02/2026 (ngày 13, 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chợ có quy mô khoảng 50 gian hàng. Sẽ có 2.400 phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu có giá trị 500.000 đồng. Đồng thời, sẽ có 2.400 suất quà “0” đồng (giá trị mua hàng 300.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chợ Tết tại Salon nhà triển lãm, Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, diễn ra từ 09h30, ngày 07/02/2026 đến 19h00 ngày 08/02/2026 (ngày 20, 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chợ có quy mô khoảng 70 gian hàng; tặng khoảng 3.600 phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng. Cũng sẽ có 3.600 quà tặng “0” đồng (giá trị mua hàng 300.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến. Sẽ có khoảng 9.300 phiếu mua hàng, mỗi phiếu có giá trị 500.000 đồng sẽ được tặng cho đoàn viên, người lao động được xét chọn trong số những người không được phát phiếu mua hàng trực tiếp tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” do LĐLĐ TP tổ chức.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, dự kiến, sẽ có khoảng 60.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; bản thân hoặc người thân bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn; đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm… được hỗ trợ mức 1.00.000 đồng/người…

LĐLĐ TP cũng tiếp tục tổ chức xe ô tô miễn phí, hỗ trợ tiền vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Dự kiến, từ Khu công nghiệp Thăng Long, sẽ có 30 chuyến xe ô tô, chở 1.200 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết (dự kiến vào sáng 14/02/2026). Ngoài ra, sẽ hỗ trợ tiền vé xe cho khoảng 5.500 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/người; 500.000 đồng/người; 700.000 đồng/người tuỳ vào khoảng cách.