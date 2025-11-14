Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Trường Phong
TPO - Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ (Hà Nội) được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng 14/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định chỉ định, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.

tienphong-ld-7988.jpg
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: PV.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 391/QĐ-TLĐ ngày 10/11/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ định bổ sung ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ (Hà Nội) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp nổi bật của ông Nguyễn Văn Thắng – một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí quan trọng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tư duy đổi mới và phong cách làm việc sâu sát, ông Nguyễn Văn Thắng sẽ nhanh chóng hòa nhập, bắt tay ngay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tạo dấu ấn mới trong hoạt động công đoàn.

#Hà Nội #Nhân sự Hà Nội #Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

