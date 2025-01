Tết sum vầy cùng công nhân trên công trường cao tốc

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức chương trình Tết sum vầy để giao lưu, tặng quà công nhân, người dân đang bám công trường thi công cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Phụng Hiệp, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tham dự có cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo UBND huyện Phụng Hiệp, xã Bình Thành, đại diện nhà thầu, đơn vị thi công, công nhân, cùng bà con nhân dân vùng dự án đi qua. Đây cũng là địa phương có điểm giao cắt của hai dự án cao tốc trục dọc và trục ngang Đồng bằng sông Cửu Long (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng).

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, dù là thời điểm cả nước đang tất bật chuẩn bị đón Tết, nhưng các anh chị em công nhân vẫn ngày đêm miệt mài lao động, thi công trên công trường các tuyến cao tốc, sớm đưa các dự án vào sử dụng. Qua đó góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

“Đó là tinh thần trách nhiệm cao và sự hy sinh rất lớn của những công nhân. Công an tỉnh Hậu Giang sẽ luôn đồng hành cùng các anh chị em công nhân trong suốt quá trình thi công, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho công trường, giúp mọi người an tâm làm việc và đón Tết an lành”, Đại tá Tràng chia sẻ.

Dịp này, Công an tỉnh Hậu Giang tặng hơn 60 phần quà giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, và công nhân ở lại thi công trên công trường cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.