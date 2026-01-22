Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện 3 cá thể mèo rừng con đi lạc vào vườn mía của người dân ở Tây Ninh

Hữu Huy - Trí Viễn
TPO - Ba cá thể mèo rừng con vừa được người dân ở tỉnh Tây Ninh phát hiện và tự nguyện bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Các cá thể đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt để bảo đảm sức khỏe trước khi thả về lại môi trường hoang dã.

Chiều 22/1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể mèo rừng con do người dân tự nguyện giao nộp. Hiện các cá thể này đang được nuôi dưỡng, chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn và sẽ được thả về tự nhiên khi đủ điều kiện sức khỏe.

Ba cá thể mèo rừng mỗi con nặng khoảng 0,3 kg, được bà Trần Thúy An (38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh) giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực II (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh). Bà An cho biết trong lúc thu hoạch rẫy mía, gia đình phát hiện các con mèo rừng đi lạc nên đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

881983547210237783.jpg
Ba cá thể mèo rừng con được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực II tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ và bố trí cán bộ theo dõi, chăm sóc. Do các cá thể còn nhỏ và chưa thể thích nghi với môi trường tự nhiên nên cần được nuôi dưỡng thêm một thời gian trước khi thả về môi trường hoang dã.

Mèo rừng (tên khoa học Prionailurus bengalensis) thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, cụ thể là Nhóm IIB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, những hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của người dân không chỉ giúp cứu hộ kịp thời các loài quý, hiếm khỏi nguy cơ săn bắt, buôn bán trái phép, mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Hữu Huy - Trí Viễn
