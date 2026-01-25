3 nhân viên hỏa táng Bình Hưng Hòa trục lợi từ dịch Covid-19; Nhà máy chi 780 tỷ đồng thưởng Tết công nhân

TPO - 3 nhân viên hỏa táng Bình Hưng Hòa trục lợi từ dịch Covid-19; Nhà máy chi 780 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân; Thấy con vật lạ ngáng đường, người dân mang đến công an mới biết thú quý hiếm; Nổ bình gas, ghe bị thiêu rụi trên sông ở Tây Ninh,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Khởi tố 3 nhân viên hỏa táng Bình Hưng Hòa trục lợi từ dịch Covid-19

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Nguyên Thăng (SN 1977, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc (SN 1998) và Cao Thái Phi (SN 1984) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, từ tháng 7/2021 đến giữa tháng 8/2021, khi số ca tử vong tại TPHCM tăng cao do dịch Covid-19, Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa hoạt động với cường độ lớn.

Các đối tượng liên quan vụ án bị khởi tố.

Lợi dụng việc được giao điều phối toàn bộ hoạt động, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên từ nguồn bên ngoài, không thông qua hợp đồng chính thức với Công ty Môi trường đô thị TPHCM và đơn vị cung ứng, để ngoài sổ sách kế toán.

Các bị can không công khai bảng giá niêm yết theo quy định mà bán cho các cơ sở mai táng với mức cao hơn. Ngoài khoản chênh lệch trên, thời điểm dịch bệnh, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền khoảng 478 triệu đồng. Tổng số tiền bị can này chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh là gần 600 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM chúc thọ, tặng khánh vàng người cao tuổi dịp Tết

Theo kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026 của Sở Y tế TPHCM, hoạt động được triển khai căn cứ Luật Người cao tuổi và Nghị quyết 57 của HĐND TPHCM quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn.

Nhóm được ưu tiên hàng đầu là người từ 90 đến 100 tuổi. Cụ thể, người tròn 100 tuổi được tặng 2,3 triệu đồng, kèm thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước, khánh vàng, khung thiếp và vải lụa. Việc trao quà được tổ chức trang trọng; lãnh đạo TPHCM trực tiếp đến thăm hỏi, chúc thọ các cụ tiêu biểu tại nhà.

Khánh vàng mừng thọ, định mức 0,08 chỉ vàng 24K mỗi cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung tối đa mỗi cái 1,5 triệu đồng.

CSGT TPHCM mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện giữa giờ cao điểm

Người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cán bộ CSGT mở đường đưa sản phụ đang chuyển dạ kịp thời đến bệnh viện. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại vòng xoay Dân Chủ (TPHCM).

Theo đó, tổ công tác gồm Đại úy Võ Tân Phòng và Lý Vĩnh Đạt, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC08, Công an TPHCM), đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại vòng xoay Dân Chủ thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ một tài xế taxi.

Theo trình bày của tài xế, trên xe đang chở một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ. Nhận thấy tình huống cấp bách, hai cán bộ CSGT đã nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy, sau đó sử dụng mô tô đặc chủng mở đường đưa taxi chở sản phụ đến bệnh viện.

Trong quá trình di chuyển, tổ công tác đã phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho taxi đi qua nhiều tuyến đường đông phương tiện trong giờ cao điểm, bảo đảm an toàn giao thông và giúp sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Công an xã Bình Hưng, phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng viên màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan công an, Nghề khai được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên để giao cho khách thông qua các nhà xe chạy tuyến TPHCM - Tây Ninh. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, tiến hành khám xét các địa điểm có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại thuốc đông y chưa được cấp phép.

Nhóm người này tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc,... để in trên bao bì, tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc. (XEM CHI TIẾT)

Nhà máy đông lao động nhất TPHCM chi 780 tỷ đồng thưởng Tết

Đơn hàng ổn định, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam dành 780 tỷ đồng thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cho hơn 40.800 công nhân, tăng hơn 30 tỷ so với năm trước.

Theo kế hoạch của Pouyuen, mức thưởng tính theo thâm niên và lương thực nhận tháng 12/2025 của người lao động. Người làm đủ một năm sẽ nhận một tháng và tăng dần theo số năm làm việc. Mức thưởng cao nhất 2,2 tháng dành cho người làm từ 12 năm trở lên. Hiện thu nhập bình quân của công nhân đạt khoảng 12,5 triệu đồng mỗi tháng.

So với Tết Ất Tỵ năm ngoái, tổng số tiền doanh nghiệp chi thưởng Tết năm nay cao hơn 30 tỷ đồng, do tổng số lao động và lương cơ bản đều tăng.

Thấy con vật lạ ngáng đường, người dân mang đến công an mới biết thú quý hiếm

Công an xã Phú Giáo, TPHCM vừa tiếp nhận bàn giao con tê tê từ người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, trên đường về nhà, anh Lê Thế Hiểu đã phát hiện con vật có hình thù lạ trước Dự án nhà ở xã hội Phú An.

Con tê tê được người đàn ông phát hiện trên đường

Nghĩ đây có thể là con vật quý hiếm nên anh Hiểu lập tức đưa đến Công an xã Phú Giáo giao nộp. Tại đây, công an xác định con vật mà anh Hiểu mang tới là tê tê - loài động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ.

Công an xã sau khi tiếp nhận đã liên hệ đơn vị kiểm lâm để bàn giao nhằm đưa con tê tê về sống trong môi trường tự nhiên. Đại diện Chi cục Kiểm Lâm TPHCM cho biết, tê tê có hai loại gồm tê tê Java và tê tê vàng, đều nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Tê tê thuộc nhóm IB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cấm săn bắt, buôn bán trái phép. (XEM CHI TIẾT)

Nổ bình gas, ghe bị thiêu rụi trên sông ở Tây Ninh

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy ghe xảy ra trên sông Cần Giuộc.

Theo đó, chiếc ghe đang chạy trên sông Cần Giuộc, đoạn tiếp giáp giữa xã Cần Giuộc và xã Tân Lập, bất ngờ bốc cháy. Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao trên sông. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên ghe có 3 người. Phát hiện cháy, các nạn nhân đã nhảy xuống sông thoát thân, trong đó một người bị bỏng khoảng 15% cơ thể. Nạn nhân là anh L.N.T.H. (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc), được người dân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc cấp cứu.

Vụ cháy khiến chiếc ghe bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do nổ bình gas trên phương tiện. Chủ ghe được xác định là ông Nguyễn Văn Tài, quê tỉnh Vĩnh Long. (XEM CHI TIẾT)