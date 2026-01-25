TPHCM đề xuất cấm xe ô tô lên Núi Lớn và Núi Nhỏ

TPO - UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa đề xuất cấm ô tô tự ý lưu thông lên Núi Lớn và Núi Nhỏ nhằm đảm bảo an toàn cho giao thông cũng như tạo thêm không gian sinh hoạt, luyện tập cho người dân và du khách.

Núi Lớn (Còn có tên gọi là Tương Kỳ) và Núi Nhỏ (Tao Phùng) là 2 ngọn núi độc đáo nằm gần nhau ngay ven biển Vũng Tàu tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình và là tấm lá chắn thiên nhiên độc đáo cho vùng đất Vũng Tàu. Không chỉ thế, trên 2 ngọn núi còn có nhiều di tích lịch sử, nhiều thắng cảnh độc đáo như ngọn Hải đăng Vũng Tàu, phòng tuyến trận địa pháo của Pháp, hầm thủy lôi của quân đội Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2, đài Anten parabol của quân đội Mỹ trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ, tượng chúa Ki-tô và nhiều đền, chùa có cảnh quan rất đẹp.

Tượng Chúa Ki-tô trên Núi Nhỏ

Để đi lên đỉnh ngọn núi, ngoài đi bằng cầu thang bộ (Núi Nhỏ) và cáp treo (Núi Lớn), từ lâu cả 2 núi đều có đường dành cho xe ô tô, xe máy được xây dựng ven theo núi, khá quanh co với nhiều khúc cua tay áo và khá dốc. Điều này kích thích nhiều tay “lái lụa” muốn trải nghiệm trên những con đường này. Vì thế vào những ngày cao điểm du lịch, các con đường đi lên Núi Lớn, Núi Nhỏ thường xuyên bị kẹt xe, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách.

Đường lên núi quanh co, nhiều dốc cao

Núi Lớn và Núi Nhỏ là khu vực có giá trị cảnh quan đặc biệt đối với không gian đô thị phường Vũng Tàu, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch và đang từng bước được khai thác hiệu quả. Để định hướng việc phát triển du lịch xanh, bền vững và xây dựng không gian công cộng thân thiện ở Vũng Tàu, phường Vũng Tàu đề xuất cấm xe ô tô lên Núi Lớn và Núi Nhỏ, trừ phương tiện của các hộ dân sinh sống trên núi hay các xe cứu hỏa, cứu thương, xe công an, xe quân sự và các xe thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp khác.

Đỉnh Núi Lớn phường Vũng Tàu

Nhằm tạo điều kiện cho du khách thuận tiện trong việc lên núi tham quan các di tích lịch sử hay các thắng cảnh trên núi, phường sẽ tổ chức bãi đậu xe dành cho du khách có nhu cầu lên núi. Cụ thể: Khu đất trống tại số 89 đường Lê Lợi sẽ dành để đậu xe lên Núi Lớn và khu vực NVH Thanh Niên số 160 đường Hạ Long sẽ dành để đậu xe lên Núi Nhỏ. Ngoài ra cơ quan quản lý sẽ lắp đặt hệ thống biển báo cấm ô tô và biển quy định tốc độ di chuyển tối đa 30 km/h đối với các phương tiện được phép lưu thông lên 2 ngọn núi này.