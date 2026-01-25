Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM đề xuất cấm xe ô tô lên Núi Lớn và Núi Nhỏ

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa đề xuất cấm ô tô tự ý lưu thông lên Núi Lớn và Núi Nhỏ nhằm đảm bảo an toàn cho giao thông cũng như tạo thêm không gian sinh hoạt, luyện tập cho người dân và du khách.

Núi Lớn (Còn có tên gọi là Tương Kỳ) và Núi Nhỏ (Tao Phùng) là 2 ngọn núi độc đáo nằm gần nhau ngay ven biển Vũng Tàu tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình và là tấm lá chắn thiên nhiên độc đáo cho vùng đất Vũng Tàu. Không chỉ thế, trên 2 ngọn núi còn có nhiều di tích lịch sử, nhiều thắng cảnh độc đáo như ngọn Hải đăng Vũng Tàu, phòng tuyến trận địa pháo của Pháp, hầm thủy lôi của quân đội Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2, đài Anten parabol của quân đội Mỹ trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ, tượng chúa Ki-tô và nhiều đền, chùa có cảnh quan rất đẹp.

nui-lon-nui-nho-06.jpg
Tượng Chúa Ki-tô trên Núi Nhỏ

Để đi lên đỉnh ngọn núi, ngoài đi bằng cầu thang bộ (Núi Nhỏ) và cáp treo (Núi Lớn), từ lâu cả 2 núi đều có đường dành cho xe ô tô, xe máy được xây dựng ven theo núi, khá quanh co với nhiều khúc cua tay áo và khá dốc. Điều này kích thích nhiều tay “lái lụa” muốn trải nghiệm trên những con đường này. Vì thế vào những ngày cao điểm du lịch, các con đường đi lên Núi Lớn, Núi Nhỏ thường xuyên bị kẹt xe, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách.

nui-lon-nui-nho-03.jpg
Đường lên núi quanh co, nhiều dốc cao

Núi Lớn và Núi Nhỏ là khu vực có giá trị cảnh quan đặc biệt đối với không gian đô thị phường Vũng Tàu, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch và đang từng bước được khai thác hiệu quả. Để định hướng việc phát triển du lịch xanh, bền vững và xây dựng không gian công cộng thân thiện ở Vũng Tàu, phường Vũng Tàu đề xuất cấm xe ô tô lên Núi Lớn và Núi Nhỏ, trừ phương tiện của các hộ dân sinh sống trên núi hay các xe cứu hỏa, cứu thương, xe công an, xe quân sự và các xe thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp khác.

nui-lon-nui-nho-08.jpg
Đỉnh Núi Lớn phường Vũng Tàu

Nhằm tạo điều kiện cho du khách thuận tiện trong việc lên núi tham quan các di tích lịch sử hay các thắng cảnh trên núi, phường sẽ tổ chức bãi đậu xe dành cho du khách có nhu cầu lên núi. Cụ thể: Khu đất trống tại số 89 đường Lê Lợi sẽ dành để đậu xe lên Núi Lớn và khu vực NVH Thanh Niên số 160 đường Hạ Long sẽ dành để đậu xe lên Núi Nhỏ. Ngoài ra cơ quan quản lý sẽ lắp đặt hệ thống biển báo cấm ô tô và biển quy định tốc độ di chuyển tối đa 30 km/h đối với các phương tiện được phép lưu thông lên 2 ngọn núi này.

Trong những năm qua, hoạt động đi bộ, leo núi, ngắm cảnh trên Núi Lớn và Núi Nhỏ là một trong những loại hình được đông đảo người dân và du khách ưa thích. Hàng ngày, đặc biệt vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối, trên các con đường lên núi thường xuyên có hàng ngàn người tham gia. Điều này đã tạo ra phong trào thể thao leo núi phát triển mạnh tại Vũng Tàu.

Trọng Thịnh
#Vũng Tàu #Cấm xe #leo núi #núi nhỏ núi lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục