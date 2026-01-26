Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thời tiết TPHCM tuần cuối tháng 1 biến động thế nào?

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ nay đến đầu tháng 2/2026, khu vực TPHCM và Đông Nam bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường. Thời tiết phổ biến ngày nắng, ít mưa, đêm và sáng sớm se lạnh.

Sáng 26/1, TPHCM và các tỉnh thành Nam bộ đón ngày mới trong thời tiết se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam bộ có nơi dưới 20 độ C.

Dự báo trong hôm nay, thời tiết khu vực TPHCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ ban ngày dao động từ 29-32 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam bộ có nơi trên 32 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hiện nay không khí lạnh tiếp tục duy trì và được tăng cường yếu trở lại ở phía bắc nước ta. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định, sau hạ trục xuống phía nam qua Nam Trung bộ.

Trong những ngày cuối tháng 1/2026, không khí lạnh có cường độ ổn định, đến khoảng 30-31/1 khả năng được tăng cường trở lại, sau di chuyển lệch ra phía đông và suy yếu dần. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, từ ngày 29/1 hoạt động mạnh dần và lấn Tây.

1.jpg
Từ nay đến đầu tháng 2/2026, khu vực TPHCM và Đông Nam bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, từ nay đến đầu tháng 2/2026, khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Thời tiết phổ biến ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng sớm; trên biển gió mạnh, sóng cao, tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý an toàn.

Từ đêm 25/1 đến 28/1, hầu hết các khu vực tại TPHCM như phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình, Gò Vấp… có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Thời tiết ban ngày nắng, chiều tối và đêm ít mưa, xác suất mưa chỉ dao động 20-30%.

Các khu vực ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ ghi nhận nền nhiệt thấp hơn đôi chút về đêm, có nơi xuống dưới 20 độ C, trời se lạnh, hanh khô. Tổng lượng mưa trong tuần hầu như không đáng kể.

Tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, thời tiết cũng phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, thấp nhất 19-22 độ C. Một số khu vực ven biển như Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ có nhiệt độ dịu hơn.

Từ 29/1 đến đầu tháng 2/2026, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ổn định: ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ trung bình khoảng 25-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Riêng một số ngày, tại các khu vực như Cần Giờ, Côn Đảo, Xuyên Mộc có thể xuất hiện mưa rào nhẹ, song lượng mưa không lớn.

“Thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#Thời tiết #TPHCM #Không khí lạnh #Nắng #Se lạnh #Thời tiết cuối tháng #Dự báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục