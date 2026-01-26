Thời tiết TPHCM tuần cuối tháng 1 biến động thế nào?

TPO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ nay đến đầu tháng 2/2026, khu vực TPHCM và Đông Nam bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường. Thời tiết phổ biến ngày nắng, ít mưa, đêm và sáng sớm se lạnh.

Sáng 26/1, TPHCM và các tỉnh thành Nam bộ đón ngày mới trong thời tiết se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam bộ có nơi dưới 20 độ C.

Dự báo trong hôm nay, thời tiết khu vực TPHCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ ban ngày dao động từ 29-32 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam bộ có nơi trên 32 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hiện nay không khí lạnh tiếp tục duy trì và được tăng cường yếu trở lại ở phía bắc nước ta. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định, sau hạ trục xuống phía nam qua Nam Trung bộ.

Trong những ngày cuối tháng 1/2026, không khí lạnh có cường độ ổn định, đến khoảng 30-31/1 khả năng được tăng cường trở lại, sau di chuyển lệch ra phía đông và suy yếu dần. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, từ ngày 29/1 hoạt động mạnh dần và lấn Tây.

Từ nay đến đầu tháng 2/2026, khu vực TPHCM và Đông Nam bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, từ nay đến đầu tháng 2/2026, khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Thời tiết phổ biến ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng sớm; trên biển gió mạnh, sóng cao, tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý an toàn.

Từ đêm 25/1 đến 28/1, hầu hết các khu vực tại TPHCM như phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình, Gò Vấp… có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Thời tiết ban ngày nắng, chiều tối và đêm ít mưa, xác suất mưa chỉ dao động 20-30%.

Các khu vực ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ ghi nhận nền nhiệt thấp hơn đôi chút về đêm, có nơi xuống dưới 20 độ C, trời se lạnh, hanh khô. Tổng lượng mưa trong tuần hầu như không đáng kể.

Tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, thời tiết cũng phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, thấp nhất 19-22 độ C. Một số khu vực ven biển như Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ có nhiệt độ dịu hơn.

Từ 29/1 đến đầu tháng 2/2026, thời tiết khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ổn định: ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ trung bình khoảng 25-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Riêng một số ngày, tại các khu vực như Cần Giờ, Côn Đảo, Xuyên Mộc có thể xuất hiện mưa rào nhẹ, song lượng mưa không lớn.

“Thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.