Giáo dục

Nhiều học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tới 16 ngày

Anh Nhàn
TPO - Nhiều trường học tại TPHCM đã chủ động điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lên 14-16 ngày, tận dụng tối đa khung thời gian linh hoạt do Sở GD&ĐT cho phép.

Dựa trên khung thời gian linh hoạt do Sở GD&ĐT TPHCM cho phép, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động sắp xếp lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh dài hơn so với lịch nghỉ chung, có nơi lên đến 14–16 ngày liên tục.

Cụ thể, Trường THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) đã thông báo đến giáo viên và học sinh kế hoạch nghỉ Tết từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026. Theo lịch này, thời gian nghỉ Tết chính thức của nhà trường là 14 ngày. Tuy nhiên, nếu tính thêm hai ngày cuối tuần liền kề trước đó, học sinh có thể được nghỉ liên tục tổng cộng 16 ngày.

image-1.jpg
Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Duy Anh

Không chỉ riêng THCS Tân Bình, nhiều trường khác cũng áp dụng lịch nghỉ tương tự. Các trường THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An) và Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ) đều thông báo cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2 đến ngày 22/2, qua đó tối đa hóa thời gian nghỉ theo khung cho phép, với tổng số ngày nghỉ liên tục có thể lên tới 16 ngày nếu cộng cả cuối tuần.

Bên cạnh đó, hai trường THPT được đánh giá là có chất lượng đào tạo hàng đầu tại TP.HCM là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng triển khai lịch nghỉ Tết tương tự, tạo điều kiện để học sinh có quãng thời gian nghỉ ngơi dài trước khi quay trở lại học tập.

Trong khi đó, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hoa Sen (phường Tân Đông Hiệp) lại lựa chọn phương án nghỉ Tết từ ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp) và trở lại học vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng). Với cách bố trí này, tổng thời gian nghỉ Tết của học sinh là 14 ngày.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch chung, học sinh các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2, tương ứng với thời gian từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm học này là Sở GD&ĐT TPHCM cho phép người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy và linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh, với điều kiện tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần, bao gồm cả các ngày nghỉ cuối tuần.

Sở cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh lịch nghỉ phải đi kèm với trách nhiệm bảo đảm thực hiện đầy đủ 35 tuần thực học theo quy định. Đồng thời, các trường cần bảo đảm tiến độ giảng dạy, công tác kiểm tra - đánh giá, thời lượng và chất lượng giáo dục, cũng như sự phù hợp với khung kế hoạch chung của toàn thành phố.

Anh Nhàn
