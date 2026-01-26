TP.HCM vào giai đoạn “đại công trường”: Sinh viên Xây dựng cần chuẩn bị gì để sẵn sàng bắt nhịp?

Trong bối cảnh TP.HCM triển khai mạnh mẽ các dự án hạ tầng, đô thị, công nghiệp quy mô lớn, thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên các ngành Xây dựng cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực để nắm bắt xu hướng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Những thông điệp đó được các cựu sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) gửi gắm đến đàn em tại Chương trình “Đồng hành cùng sinh viên: Xây đam mê, dựng tương lai”. Từ trải nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp và công trường, các diễn giả đã mang đến góc nhìn rõ nét về thị trường lao động, đồng thời chia sẻ những giá trị cốt lõi giúp các bạn trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào nghề.

Cựu sinh viên Khoa Xây dựng tiếp lửa cho thế hệ trẻ vững bước tương lai

Theo anh Phạm Công Tiên - Giám đốc dự án Tập đoàn Tungfeng, giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm TP.HCM và khu vực lân cận triển khai mạnh mẽ các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị và công nghiệp. Nhu cầu nhân lực ngành Xây dựng vì thế không chỉ tăng trong ngắn hạn mà còn mang tính ổn định lâu dài.

“Đại công trường không chỉ diễn ra trong một vài năm, mà là cả một giai đoạn phát triển. Các dự án cần kỹ sư ở rất nhiều vị trí khác nhau. Sinh viên Xây dựng đang học đúng những kiến thức mà thị trường cần, trong đó điều quan trọng là các bạn có xác định được mình sẽ đứng ở đâu trong chuỗi công việc của một dự án hay không” - anh Phạm Công Tiên chia sẻ. Theo anh, tư duy làm việc theo dự án và khả năng liên kết kiến thức chính là nền tảng giúp kỹ sư trẻ thích nghi nhanh với môi trường công trường.

Ở góc độ doanh nghiệp thi công, anh Trần Duy Hùng - Giám đốc Công ty Xây dựng Nam Việt cho rằng thái độ làm việc chính là yếu tố then chốt quyết định cơ hội nghề nghiệp của kỹ sư trẻ. Trong bối cảnh thị trường mở ra nhiều dự án, doanh nghiệp sẵn sàng trao cơ hội cho sinh viên mới ra trường nếu thể hiện được tinh thần nghiêm túc và mong muốn gắn bó lâu dài với nghề.

Thái độ cầu thị của thế hệ trẻ là điều kiện then chốt để thành công trong thời đại mới

Doanh nghiệp không đặt nặng việc kỹ sư trẻ phải thành thạo ngay mọi kỹ năng, nhưng luôn kỳ vọng sự kỷ luật, tinh thần cầu tiến và dám chịu trách nhiệm trong công việc. “Quan trọng là dám hỏi, dám báo cáo và xử lý kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng và uy tín chung của công trình” - anh Trần Duy Hùng nhấn mạnh.

Bổ sung một góc nhìn khác, anh Võ Phi Hùng - Area Sales Manager Công ty Nhà thép PEB Steel Buildings cho biết các dự án công nghiệp và nhà thép tiền chế đang phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về đội ngũ kỹ sư trẻ. Đây là lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên ngành Xây dựng tham gia các dự án quy mô lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên tự tin trao đổi cùng diễn giả để làm rõ các thắc mắc về hành trình lập nghiệp

Tuy nhiên, bên cạnh năng lực chuyên môn, các bạn cần chú trọng rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là ngoại ngữ. Khả năng thích nghi với quy trình và tiêu chuẩn quốc tế sẽ là lợi thế quan trọng giúp kỹ sư trẻ mở rộng cơ hội phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Chương trình đã góp phần định hình con đường nghề nghiệp của các kỹ sư tương lai

Thông qua những chia sẻ gần gũi và sát với thực tiễn, các cựu sinh viên đã mang đến thông tin nghề nghiệp, đồng thời “tiếp lửa” động lực cho đàn em. Qua đó, những kỹ sư xây dựng tương lai hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường, chủ động thay đổi tư duy, tự tin định vị bản thân và sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào kỷ nguyên “đại công trường”.