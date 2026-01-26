Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

TP.HCM vào giai đoạn “đại công trường”: Sinh viên Xây dựng cần chuẩn bị gì để sẵn sàng bắt nhịp?

P.V

Trong bối cảnh TP.HCM triển khai mạnh mẽ các dự án hạ tầng, đô thị, công nghiệp quy mô lớn, thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên các ngành Xây dựng cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực để nắm bắt xu hướng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Những thông điệp đó được các cựu sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) gửi gắm đến đàn em tại Chương trình “Đồng hành cùng sinh viên: Xây đam mê, dựng tương lai”. Từ trải nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp và công trường, các diễn giả đã mang đến góc nhìn rõ nét về thị trường lao động, đồng thời chia sẻ những giá trị cốt lõi giúp các bạn trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào nghề.

picture1-3347.jpg
Cựu sinh viên Khoa Xây dựng tiếp lửa cho thế hệ trẻ vững bước tương lai

Theo anh Phạm Công Tiên - Giám đốc dự án Tập đoàn Tungfeng, giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm TP.HCM và khu vực lân cận triển khai mạnh mẽ các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị và công nghiệp. Nhu cầu nhân lực ngành Xây dựng vì thế không chỉ tăng trong ngắn hạn mà còn mang tính ổn định lâu dài.

“Đại công trường không chỉ diễn ra trong một vài năm, mà là cả một giai đoạn phát triển. Các dự án cần kỹ sư ở rất nhiều vị trí khác nhau. Sinh viên Xây dựng đang học đúng những kiến thức mà thị trường cần, trong đó điều quan trọng là các bạn có xác định được mình sẽ đứng ở đâu trong chuỗi công việc của một dự án hay không” - anh Phạm Công Tiên chia sẻ. Theo anh, tư duy làm việc theo dự án và khả năng liên kết kiến thức chính là nền tảng giúp kỹ sư trẻ thích nghi nhanh với môi trường công trường.

Ở góc độ doanh nghiệp thi công, anh Trần Duy Hùng - Giám đốc Công ty Xây dựng Nam Việt cho rằng thái độ làm việc chính là yếu tố then chốt quyết định cơ hội nghề nghiệp của kỹ sư trẻ. Trong bối cảnh thị trường mở ra nhiều dự án, doanh nghiệp sẵn sàng trao cơ hội cho sinh viên mới ra trường nếu thể hiện được tinh thần nghiêm túc và mong muốn gắn bó lâu dài với nghề.

picture2-9817.jpg
Thái độ cầu thị của thế hệ trẻ là điều kiện then chốt để thành công trong thời đại mới

Doanh nghiệp không đặt nặng việc kỹ sư trẻ phải thành thạo ngay mọi kỹ năng, nhưng luôn kỳ vọng sự kỷ luật, tinh thần cầu tiến và dám chịu trách nhiệm trong công việc. “Quan trọng là dám hỏi, dám báo cáo và xử lý kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng và uy tín chung của công trình” - anh Trần Duy Hùng nhấn mạnh.

Bổ sung một góc nhìn khác, anh Võ Phi Hùng - Area Sales Manager Công ty Nhà thép PEB Steel Buildings cho biết các dự án công nghiệp và nhà thép tiền chế đang phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về đội ngũ kỹ sư trẻ. Đây là lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên ngành Xây dựng tham gia các dự án quy mô lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

picture3-5516.jpg
Sinh viên tự tin trao đổi cùng diễn giả để làm rõ các thắc mắc về hành trình lập nghiệp

Tuy nhiên, bên cạnh năng lực chuyên môn, các bạn cần chú trọng rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là ngoại ngữ. Khả năng thích nghi với quy trình và tiêu chuẩn quốc tế sẽ là lợi thế quan trọng giúp kỹ sư trẻ mở rộng cơ hội phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

picture4-7391.jpg
Chương trình đã góp phần định hình con đường nghề nghiệp của các kỹ sư tương lai

Thông qua những chia sẻ gần gũi và sát với thực tiễn, các cựu sinh viên đã mang đến thông tin nghề nghiệp, đồng thời “tiếp lửa” động lực cho đàn em. Qua đó, những kỹ sư xây dựng tương lai hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường, chủ động thay đổi tư duy, tự tin định vị bản thân và sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào kỷ nguyên “đại công trường”.

P.V
#Thị trường lao động ngành Xây dựng #Dự án hạ tầng TP.HCM 2026-2030 #Chuẩn bị nghề nghiệp cho sinh viên xây dựng #Vai trò thái độ và kỹ năng mềm #Đổi mới tư duy nghề xây dựng #Cơ hội nghề nghiệp trong xây dựng công nghiệp #Tư duy dự án và liên kết kiến thức #Phát triển kỹ năng ngoại ngữ và tác phong #Tiếp lửa động lực từ cựu sinh viên #Thị trường nhân lực cho các dự án lớn

Cùng chuyên mục