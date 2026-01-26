Đề nghị làm rõ ý đồ giáo viên tiếng Anh sửa bài thi của nhiều học sinh

TPO - Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh giáo viên tiếng Anh tự sửa bài của học sinh. Từ kết quả xác minh, nhà trường xác định cô T.T.K.N có dấu hiệu sửa bài thi của học sinh.

Liên quan việc cô T.T.K.N - giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tự ý sửa bài thi của nhiều học sinh, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đã đề nghị Hiệu trưởng trường tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với giáo viên.

Theo đó, căn cứ báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và các hồ sơ, tài liệu liên quan, Phòng Văn hóa - Xã hội xác định bà T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025-2026 của một số học sinh được phân công giảng dạy.

Hành vi này được xác định vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm; Căn cứ kết quả kiểm điểm, thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về UBND phường Quy Nhơn Nam trước ngày 30/1.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm.

Sự việc giáo viên bị tố sửa bài thi học sinh lan truyền trên mạng.

Sau khi phụ huynh phản ánh đến nhà trường, sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N để tiếp tục làm rõ sự việc.