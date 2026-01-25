Nhiều địa phương đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10, Hà Nội bao giờ?

TPO - Đến nay, đã có gần chục địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, trong đó có việc công bố môn thi thứ ba. Chỉ có một địa phương thi bài thi tổ hợp, còn lại chọn ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT Cao Bằng vừa thông báo phương án thi tuyển lớp 10 năm học tới cho học sinh, phụ huynh, giáo viên các trường. Theo đó, địa phương này tổ chức 3 môn thi để tuyển sinh gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, thí sinh còn phải dự thi thêm môn chuyên theo quy định.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã chốt môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 là môn Tiếng Anh. Năm ngoái, địa phương này cũng chọn môn thi thứ ba là ngoại ngữ.

Phương án thi tuyển vào lớp 10 hằng năm được học sinh, phụ huynh mong ngóng.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027, học sinh sẽ thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.

Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang năm nay chọn môn thi thứ ba là môn Khoa học tự nhiên. Về hình thức thi, môn Khoa học tự nhiên được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi được xây dựng với nhiều mã đề trong cùng một phòng thi, bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả được chấm bằng phần mềm chấm thi.

Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũng thông báo, nội dung đề thi, các câu hỏi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi tuân thủ khung cấu trúc, ma trận đề thi đã được Sở ban hành, bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời phù hợp với định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An là những địa phương công bố môn thi thứ ba kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các địa phương này đều lựa chọn ngoại ngữ là môn thi bên cạnh 2 môn Ngữ văn và Toán.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng đã thông báo cho các cơ sở giáo dục về môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 là môn ngoại ngữ. Thí sinh có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi. Về thời gian tổ chức thi, phương thức tổ chức sẽ được công bố sau.

Được biết, địa phương này đang lấy ý kiến các trường về việc kế hoạch tuyển sinh với dự kiến sẽ chỉ thi tuyển đối với trường THPT chuyên, trường nội trú và xét tuyển ở các trường thuộc vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Như vậy, đến nay đã có 8 các tỉnh, thành phố quyết định môn thi thứ ba vào lớp 10 gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An.

Hà Nội sẽ công bố sớm nhất có thể

Tại Hà Nội, thời điểm này, học sinh, phụ huynh rất nóng lòng ngóng chờ môn thi thứ ba đồng thời lo lắng về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến năm nay kỳ thi sẽ tổ chức vào cuối tháng 6 thay vì đầu tháng 6 như những năm trước. Lý do là vì Bộ GD&ĐT đẩy lịch thi Tốt nghiệp THPT 2026 sớm hơn năm ngoái 2 tuần (11-12/6). Sở sẽ phải huy động đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ khâu chuẩn bị thi, tổ chức thi đến chấm thi. Sau khi hoàn tất mới có thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Về phương án thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi xây dựng phương án sẽ trình xin ý kiến của UBND TP.

Về xây dựng phương án thi, môn thi thứ ba năm nay, địa phương cũng căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có việc lắng nghe ý kiến của các nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ công bố sớm nhất khi có thể để học sinh, phụ huynh yên tâm.

Năm ngoái, Hà Nội tổ chức kỳ thi chung để tuyển sinh với 3 môn: Toán, Văn, ngoại ngữ. Kỳ thi năm 2025-2026 có hơn 102.000 thí sinh tham dự, trong đó trúng tuyển vào lớp 10 khoảng 64%.

Năm nay, có gần 140.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Ngoài số học sinh đăng ký học nghề, xét tuyển THPT bằng học bạ, các em sẽ đăng ký dự thi để lấy điểm xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, tư thục…

Bộ GD&ĐT cho phép các địa phương xây dựng quyết định thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển để tuyển sinh lớp 10. Nếu thi tuyển, địa phương tự quyết định môn thi, bài thi thứ ba, thời gian tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên môn thi, bài thi thứ ba sẽ phải được công bố trước ngày 31/3 hằng năm.

Trong đó, một số địa phương sớm đưa ra phương án thi nhằm để học sinh ổn định tâm lý thi cử. Một số địa phương chờ sát hạn chót mới công bố với lý do nhằm đảm bảo học sinh không bỏ bê môn không thi, dẫn đến học lệch, học tủ.