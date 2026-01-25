Thực hư thịt ‘bẩn’ tuồn vào một trường bán trú ở TPHCM

TPO - Hình ảnh thịt heo chuyển màu vàng, xanh, đưa vào một trường học ở TPHCM khiến phụ huynh bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Phía cơ quan chức năng cho biết, số thịt heo kể trên đã được kịp thời phát hiện ngay khi xe chở đến trường, đã trả lại toàn bộ cho nhà cung cấp.

Những ngày qua, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu Học L.T.V. (phường Bến Cát, TPHCM) hoang mang, lo lắng sau khi xem được hình ảnh số lượng lớn thịt heo đã chuyển màu, đưa vào trường.

Vụ việc xuất phát khi Hội Cha mẹ học sinh phát hiện thịt đưa vào trường có màu sắc khác lạ, nghi thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh, nên chụp hình lại. Hình ảnh sau đó được đưa lên nhóm kín của phụ huynh trong trường.

Nhiều phụ huynh khi nhìn thấy thịt heo chuyển màu, cảm thấy bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình và đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có văn bản thông báo, phản hồi chính thức đến toàn thể phụ huynh học sinh về sự việc.

Khi kiểm tra, Hội Cha mẹ học sinh phát hiện sườn heo đã chuyển màu nên chuyển trả lại nhà cung cấp

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc khởi nguồn từ ngày 15/1, khi đại diện Hội Cha mẹ học sinh của trường tiến hành kiểm tra khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh tại ngôi trường kể trên.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện 90 kg thịt sườn heo đông lạnh, trong đó một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh.

Phụ huynh cho rằng, việc đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào trường là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thể hiện sự xem thường tính mạng và sức khỏe của học sinh. Nếu sự việc không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hậu quả có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện UBND phường Bến Cát đã thông tin cụ thể đến phóng viên báo Tiền Phong. Theo vị này, do phụ huynh chỉ được nhìn thấy từ hình ảnh, chưa nắm đầy đủ thông tin, dẫn tới hoang mang, lo lắng kèm sự bức xúc.

“Không riêng gì ngôi trường kể trên, tất cả các trường học trên toàn phường đều được thành lập đoàn giám sát, trong đó có Hội Cha mẹ học sinh. Đoàn có chức năng, nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động trong trường, bao gồm việc kiểm tra nguồn thực phẩm. Đối với việc xảy ra tại trường Tiểu học L.T.V., nằm trong tầm kiểm soát, khi nhận và kiểm tra thực phẩm, đoàn thấy thịt đổi màu nên lập tức làm việc với nhà cung cấp, sau đó trả lại toàn bộ, ngay tại thời điểm tiếp nhận”- đại diện UBND phường cho biết.

Phía nhà trường và UBND phường Bến Cát cho biết thêm, đã đề nghị doanh nghiệp cam kết cung cấp nguồn thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhà trường sẽ giám sát chặt chẽ đầu vào, nếu nhận thấy chưa hài lòng sẽ chấm dứt hợp đồng, tìm đơn vị cung cấp khác.

UBND phường Bến Cát đề nghị các trường học trên địa bàn giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm đưa vào trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.