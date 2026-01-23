Công ty Đồ hộp Hạ Long bị 'tuýt còi'

TPO - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị thu hồi chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực chứng nhận an toàn thực phẩm sau bê bối hơn 132 tấn thịt nguyên liệu đầu vào dương tính dịch tả lợn châu Phi.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) vừa gửi báo cáo giải trình tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên quan một số thông tin trong vụ việc tuồn hơn 132 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào kho lạnh.

Theo Halong CanFoco (trụ sở trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng), Công an TP. Hải Phòng phát hiện 2 ô tô của Lê Bá Doanh (790kg) và Trịnh Hà Việt (484,5kg) thịt lợn nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh này đã được lực lượng chức năng tiêu hủy, chưa đưa vào sản xuất.

Cũng theo doanh nghiệp này dẫn thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, Doanh và Việt thu gom thịt lợn nạc trôi nổi rồi bán cho Bùi Đức Trọng, một nhà cung cấp cho công ty. Doanh nghiệp này sau đó đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua của Trọng trong khoảng 1 tuần trước đó để xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thể hiện, hơn 132,3 tấn thịt lợn nạc dương tính dịch tả lợn châu Phi. Hơn 7,4 tấn chả giò rế, chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Trọng cung cấp, dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng.

Hơn 13,6 tấn bì xô đông lạnh, hơn 14,2 tấn da gà và thịt gà xay đông lạnh đều dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Toàn bộ hơn 167,5 tấn thịt lợn, chả giò, thịt gà nhiễm bệnh dịch tả châu Phi và vi khuẩn Salmonella nêu trên đều đã được lực lượng chức năng TP. Hải Phòng tiêu hủy.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tiêu hủy gần 14.000 hộp “pate cột đèn”, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm có liên quan đến nguyên liệu thịt lợn, sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu là tài sản công ty nhiễm virus, vi khuẩn. Trong đó, 6.442 hộp “pate cột đèn” loại 90g/hộp và 7.511 hộp “pate cột đèn” loại 150g/hộp.

HaLong CanFoco đánh giá, gần 14.000 hộp “pate cột đèn” là sản phẩm tồn kho, số lượng không lớn so với quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và không phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng tổ chức khám xét, lấy mẫu thực phẩm trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc được cơ quan chức năng công bố, hàng loạt khách hàng và đối tác có động thái yêu cầu hoàn trả và dừng hợp tác đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên công ty thực hiện công bố thông tin.

Ngày 12/1/2026, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo quyết định số 2026-002 ngày 10/1/2026 và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản) bị đình chỉ hiệu lực.

Việc các chứng nhận nêu trên bị thu hồi/đình chỉ dẫn đến các sản phẩm của công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng nhận chất lượng theo quy định, không đủ điều kiện đưa ra thị trường lưu thông.

Quyết định tạm dừng sản xuất kinh doanh tối đa 14 ngày (kể từ 12/1/2026) để triển khai các biện pháp khắc phục và cải thiện nhằm sớm được tái cấp các chứng nhận trên.

HaLong CanFoco ưu tiên kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động quản trị được duy trì ổn định. Đồng thời, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, cải tiến và hoàn thiện các quy trình sản xuất.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn, kiểm soát nhà cung cấp, kiểm dịch nguyên liệu, quy trình đánh giá nguyên liệu, bổ sung đánh giá rủi ro và tổ chức đào tạo lại cho người lao động.

Bị can Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và 3 nữ nhân viên bị khởi tố, tạm giam.

Tuy nhiên sau khi rà soát, đánh giá tình hình, HaLong CanFoco nhận định các hoạt động khắc phục cần nhiều thời gian dẫn đến việc tạm dừng sản xuất kéo dài hơn 14 ngày. Do đó, công ty chưa thể xác định cụ thể thời điểm hoạt động trở lại.