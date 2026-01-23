Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ra mắt cuốn sách ‘Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử’

Thục Quyên

Nhà xuất bản Công Thương vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử”. Đây là ấn phẩm phân tích chuyên sâu đầu tiên được xuất bản ngay sau khi Luật Thương mại điện tử chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12/2025, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới nhất.

Sự ra đời của Luật Thương mại điện tử 2025 được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, thống nhất khuôn khổ pháp lý về thương mại điện tử trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ.

Theo bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Công Thương, nhằm đồng hành với quá trình triển khai Luật, Nhà xuất bản Công Thương giới thiệu cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử” như một công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp làm rõ các quy định pháp luật thành những hướng dẫn thực thi cụ thể, khoa học cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào thị trường số.

ra-mat-sach.jpg
Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng các doanh nghiệp tọa đàm tại lễ ra mắt cuốn sách.

Cuốn sách do TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chủ biên, cùng nhóm biên soạn là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, tập trung phân tích những vấn đề trọng tâm và được quan tâm hàng đầu của lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay.

Nội dung sách đề cập đến quản lý các mô hình thương mại điện tử mới nổi như livestream bán hàng, thương mại điện tử trên mạng xã hội, thương mại điện tử xuyên biên giới; trách nhiệm cung cấp thông tin và cơ chế phối hợp quản lý; cơ sở dữ liệu thương mại điện tử; tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhập lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, góp phần xây dựng thị trường thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia.

le-hoang-oanh.jpg
TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chủ biên cuốn sách

Điểm nổi bật của cuốn sách, theo TS. Lê Hoàng Oanh - chủ biên cuốn sách, không dừng lại ở việc làm sáng tỏ các quy định của điều luật, mà hướng tới việc tư vấn tư duy quản trị pháp lý, giúp doanh nghiệp biến sự tuân thủ thành đòn bẩy để tăng trưởng uy tín và doanh thu.

Bởi vậy, cuốn sách không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử mà còn thực sự là một “cẩm nang” góp phần phát triển thương mại điện tử lành mạnh,thúc đẩy nền kinh tế số ở Việt Nam.

Việc ra mắt cuốn sách vào thời điểm đầu năm 2026 thể hiện vai trò tiên phong của Nhà Xuất bản Công Thương trong việc phổ biến kiến thức pháp luật kinh tế. Ấn phẩm kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn và đặc biệt là các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong việc thực thi Luật Thương mại điện tử một cách hiệu quả và minh bạch.

