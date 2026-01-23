Người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm Koh-Kae tại Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026

Trong dòng người tham quan Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026, nhiều người tiêu dùng cho biết họ quan tâm tới các sản phẩm thực phẩm tiện lợi, dễ sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Gian hàng Koh-Kae ghi nhận hoạt động trải nghiệm sản phẩm diễn ra sôi động.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 diễn ra tại Hà Nội, bên cạnh nhiều ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm vẫn là nhóm sản phẩm thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Giữa không khí sôi động của hội chợ, gian hàng Koh-Kae – thương hiệu thực phẩm nổi tiếng đến từ Thái Lan – nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều khách tham quan nhờ mùi thơm đặc trưng, sắc màu bao bì bắt mắt và những khay dùng thử luôn đông người trải nghiệm.

Gian hàng Koh-Kae thu hút đông đảo khách ghé thăm, trải nghiệm thực tế và thưởng thức sản phẩm.

Koh-Kae là thương hiệu thực phẩm quen thuộc tại Thái Lan, đặc biệt nổi tiếng với các dòng đậu phộng rang tẩm gia vị– sản phẩm được xem như “biểu tượng ăn vặt quốc dân” của xứ chùa Vàng. Với nhiều năm phát triển, Koh-Kae không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, chú trọng cả hương vị lẫn chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Tại Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026, Koh-Kae mang đến đầy đủ các dòng sản phẩm tiêu biểu. Nổi bật nhất là đậu phộng Koh-Kae phủ lớp bột giòn đặc trưng, bên trong là hạt đậu béo bùi, bên ngoài là lớp áo giòn tan hòa quyện gia vị đậm đà. Các hương vị quen thuộc như vị truyền thống, BBQ, wasabi, dừa, cà phê, cay Thái… được trưng bày phong phú, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn theo khẩu vị.

Không chỉ đơn thuần là món ăn vặt, các sản phẩm của Koh-Kae còn được đánh giá cao bởi độ cân bằng hương vị – không quá mặn, không quá ngọt, dễ ăn và phù hợp với nhiều độ tuổi. Chính điều này khiến sản phẩm không chỉ được giới trẻ ưa chuộng mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình, văn phòng hay những buổi tụ họp bạn bè.

Bên cạnh dòng đậu phộng truyền thống, Koh-Kae còn giới thiệu các sản phẩm snack đậu, đậu phủ giòn nhiều lớp, đóng gói tiện lợi, phù hợp mang theo khi đi làm, đi học hoặc du lịch. Bao bì hiện đại, màu sắc sinh động cũng là yếu tố giúp sản phẩm dễ nhận diện và tạo cảm giác gần gũi với người tiêu dùng.

Trong quá trình tham quan, nhiều người tiêu dùng cho biết từng biết đến thương hiệu Koh-Kae thông qua các chuyến du lịch hoặc kênh bán lẻ tại Việt Nam. Việc được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại hội chợ giúp người mua có thêm thông tin trước khi lựa chọn.

Chị Lê Thu Trang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), sau khi trải nghiệm tại gian hàng, chia sẻ: “Tôi từng ăn đậu Koh-Kae khi đi du lịch Thái Lan, hôm nay thấy bán tại hội chợ nên rất vui. Vị đậu vẫn giòn và thơm như trước, đặc biệt là vị wasabi và vị dừa. Tôi mua mấy gói để cả nhà cùng ăn.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Nam – một khách tham quan trẻ tuổi – cho biết:“Mình thường ăn snack khi làm việc, Koh-Kae có nhiều vị lạ nhưng không bị ngấy. Ăn thử xong là mua liền vì tiện và dễ ăn.”

Khách tham quan tìm hiểu và dùng thử sản phẩm tại gian hàng Koh-Kae.

Theo đại diện gian hàng, lượng khách mua lẻ trong những ngày hội chợ tăng đều, nhiều khách quay lại mua lần hai sau khi dùng thử. Điều này cho thấy sức hút thực tế của sản phẩm không chỉ đến từ thương hiệu quen thuộc mà còn từ chất lượng và trải nghiệm hương vị.

Tại Việt Nam, các sản phẩm Koh-Kae được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Thái. Việc tham gia Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 được xem là dịp để thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm và hiểu rõ hơn về sản phẩm thay vì chỉ qua kênh bán lẻ.

Theo ban tổ chức, Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu hàng hóa mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nắm bắt xu hướng thị trường và phản hồi thực tế. Thông qua hoạt động trải nghiệm tại gian hàng, các thương hiệu có cơ hội điều chỉnh sản phẩm và chiến lược phân phối phù hợp hơn với thị hiếu trong nước.