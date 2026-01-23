Unifirms ghi dấu ấn tại Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026

Nhiều khách tham quan Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 cho biết họ quan tâm tới các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hương vị quen thuộc. Gian hàng Unifirms là một trong những điểm dừng chân của người tiêu dùng trong quá trình trải nghiệm sự kiện.

Tuần lễ Sản Phẩm Thái Lan 2026 “Thailand Week 2026” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22/1 đã trở thành điểm hẹn giao thương sôi động giữa doanh nghiệp Thái Lan và thị trường Việt Nam. Sự kiện quy tụ hàng trăm sản phẩm tiêu biểu đến từ nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, thực phẩm, gia dụng, chăm sóc cá nhân…, góp phần mở ra cơ hội kết nối, hợp tác và thúc đẩy hoạt động thương mại song phương.

Không gian tại Tuần lễ Sản Phẩm Thái Lan 2026.

Trong không khí nhộn nhịp của hội chợ, gian hàng Unifirms nhanh chóng trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan. Ngay từ những ngày đầu diễn ra sự kiện, khu vực trưng bày của Unifirms luôn tấp nập người tìm hiểu thông tin, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.

Gian hàng Unifirms thu hút đông đảo khách ghé thăm, trải nghiệm thực tế và thưởng thức sản phẩm.



Unifirms là một thương hiệu thực phẩm nổi tiếng đến từ Thái Lan, được biết đến như một trong những công ty sản xuất bánh kẹo, snack và các sản phẩm đóng gói tiêu dùng chất lượng cao như bánh quy, bánh giòn, snack ngô vị BBQ, ngũ cốc phủ kem, và các loại đồ ăn nhẹ khác với hương vị phong phú, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Trong suốt hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Unifirms luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn dành cho người dùng. Các sản phẩm của thương hiệu được sản xuất với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, nhằm mang tới trải nghiệm thưởng thức snack và bánh kẹo vừa ngon miệng vừa đáng tin cậy.

Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm Unifirms được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Thái – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng hóa quốc tế.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026, Unifirms mang đến một loạt dòng sản phẩm thực phẩm đa dạng, được chế biến từ nguyên liệu chọn lọc và mang hương vị hấp dẫn phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng người tiêu dùng. Trong đó, các sản phẩm bánh quy là điểm nhấn nổi bật, với nhiều biến thể từ Ticky với lớp kem phủ thơm ngon đến các loại Yofriend Cup chocolate, strawberry hay milk, mang đến hương vị ngọt dịu, dễ ăn cho cả trẻ em và người lớn.

Chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ sau khi mua sản phẩm tại gian hàng Unifirms:

“Tôi thấy các sản phẩm của Unifirms có mẫu mã bắt mắt, hương vị khá phong phú. Sau khi được dùng thử, tôi quyết định mua thêm vài loại bánh quy cho gia đình. Vị dễ ăn, không quá ngọt nên rất hợp với trẻ nhỏ.”

Khách tham quan tìm hiểu và dùng thử sản phẩm tại gian hàng Unifirms.

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Thái cho biết việc mang gian hàng Unifirms tham gia Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 là bước đi chiến lược nhằm đưa những sản phẩm nhập khẩu chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Sự kiện không chỉ tạo ra cơ hội giới thiệu sản phẩm mà còn giúp thương hiệu này tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, lắng nghe phản hồi và định hướng phát triển phù hợp với thị trường nội địa.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn và đa dạng hương vị, sự hiện diện của Unifirms tại một sự kiện thương mại quốc tế như Thailand Week 2026 không chỉ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm mua sắm cho khách tham quan mà còn mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp hai nước. Gian hàng Unifirms đã ghi dấu ấn riêng khi mang đến những sản phẩm ngon miệng, chất lượng cao, giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận những lựa chọn thực phẩm quốc tế hấp dẫn ngay tại Hà Nội.