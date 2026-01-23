Eurofood - hương vị Thái chuẩn chất lượng 'ghi điểm' với người tiêu dùng Việt

Trong khuôn khổ Tuần lễ Sản Phẩm Thái Lan 2026 “Thailand Week 2026” diễn ra tại Hà Nội, gian hàng Eurofood do Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Thái phân phối thu hút đông đảo người tiêu dùng nhờ các dòng thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao, đa dạng chủng loại và hương vị.

Ngày 22/1, Tuần lễ Sản Phẩm Thái Lan 2026 “Thailand Week 2026” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế (I.C.E. Hà Nội).

Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp với Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội và Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad tổ chức, nhằm giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao của Thái Lan, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Thailand Week 2026.

Thailand Week 2026 hướng đến việc tạo ra nền tảng năng động cho các doanh nghiệp Thái Lan và đối tác Việt Nam khám phá các cơ hội kinh doanh, mở rộng mạng lưới và tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi. Triển lãm có khoảng 120 gian hàng, trưng bày đa dạng các sản phẩm Thái Lan của hơn 100 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam thuộc nhiều ngành hàng, bao gồm: thực phẩm và đồ uống, mẹ và bé, sức khỏe và làm đẹp, sản phẩm cho thú cưng, trang sức và thời trang, sản phẩm gia dụng và dịch vụ du lịch.

Khách tham quan Thailand Week 2026 sẽ được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các hoạt động xúc tiến sôi nổi cùng với chương trình rút thăm may mắn hàng ngày. Ngoài ra, những người tham gia cũng sẽ có dịp thưởng thức ẩm thực Thái Lan chuẩn vị được chế biến bởi các nhà hàng đạt chứng nhận Thai SELECT.

Các gian hàng tại hội chợ.

Giữa không gian sôi động của hội chợ, gian hàng Eurofood nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Ngay từ ngày đầu khai mạc, khu vực trưng bày của thương hiệu luôn trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Nhiều người dừng chân để thưởng thức sản phẩm, tìm hiểu thông tin và mua sắm trực tiếp tại gian hàng.

Eurofood là thương hiệu thực phẩm nổi tiếng của Thái Lan, thuộc European Food Public Company Limited – doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo và snack. Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm Eurofood được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Thái.

Tham gia Thailand Week 2026, Eurofood mang đến loạt sản phẩm đa dạng như bánh ngọt, bánh mềm, snack ăn nhẹ với hương vị phong phú, được sản xuất theo quy trình hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Gian hàng Eurofood thu hút đông đảo khách ghé thăm, trải nghiệm thực tế và thưởng thức sản phẩm.

Điểm khiến nhiều khách hàng ấn tượng là hương vị hài hòa, không quá ngọt, phù hợp với khẩu vị người Việt. Bên cạnh đó, mẫu mã bao bì bắt mắt, tiện lợi cũng giúp sản phẩm dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng, từ trẻ em đến người trưởng thành, gia đình hoặc làm quà tặng.

Chị Nguyễn Thu Hương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một trong những khách tham quan hội chợ, chia sẻ:“Tôi khá bất ngờ khi thử bánh của Eurofood vì vị rất dễ ăn, thơm và không bị ngấy. Gia đình tôi có trẻ nhỏ nên những sản phẩm như thế này rất phù hợp. Tôi đã mua vài sản phẩm để dùng thử và cảm thấy yên tâm vì được phân phối chính ngạch.”

Khách tham quan tìm hiểu và dùng thử sản phẩm tại gian hàng Eurofood.



Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Eurofood triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, dùng thử miễn phí và ưu đãi mua sắm, tạo không khí sôi nổi, góp phần kéo gần khoảng cách giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Đại diện đơn vị phân phối – Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Thái – cho biết việc tham gia Thailand Week 2026 là cơ hội quan trọng để thương hiệu Eurofood tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời mở rộng kết nối với các nhà phân phối, đại lý và đối tác tiềm năng. Thông qua hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng đưa nhiều sản phẩm chất lượng của Thái Lan đến gần hơn với thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm, sự xuất hiện của Eurofood tại Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 được xem là điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện. Gian hàng không chỉ góp phần làm phong phú bức tranh hội chợ mà còn mang đến cho người tiêu dùng Việt thêm nhiều lựa chọn thực phẩm an toàn, tiện lợi và mang đậm dấu ấn quốc tế.