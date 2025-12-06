Hàng Việt xuất Mỹ qua kênh thương mại điện tử ra sao?

TPO - Trong bối cảnh xuất khẩu truyền thống đang đối mặt với chi phí vận tải leo thang, rào cản kỹ thuật siết chặt và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, thương mại điện tử xuyên biên giới đang nổi lên như một lối mở quan trọng để hàng Việt trực tiếp vươn tới người tiêu dùng Mỹ.

Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Khối kinh doanh hàng hóa một công ty ở Đắk Lắk - cho biết thương mại điện tử (TMĐT) đang được doanh nghiệp xem là kênh chiến lược để tiếp cận thị trường Mỹ. Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu “đi bằng container”, ít có cơ hội gặp trực tiếp người tiêu dùng cuối. Chỉ khi lên sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp mới thấy hết giá trị của việc tự làm thương hiệu.

“Chúng tôi nhận ra rằng bán hàng trên thương mại điện tử không chỉ là đưa sản phẩm lên sàn, mà còn là cách kể câu chuyện của mình. Từng phản hồi của khách, từng lượt đánh giá, từng câu hỏi đều giúp chúng tôi nhìn thấy thị trường Mỹ rõ hơn”, ông Sơn chia sẻ và cho rằng nhờ TMĐT, Simexco không chỉ bán được hàng mà còn lần đầu tiên có dữ liệu để điều chỉnh sản phẩm, cải tiến bao bì và xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt một cách bài bản.

Hàng hóa bán qua kênh online. Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP T. - cho biết đang đầu tư để chuyển hướng xuất khẩu qua mô hình TMĐT. Theo ông Tâm, xuất khẩu cà phê rang sẵn qua TMĐT đã giúp doanh nghiệp nhìn thấy thị trường Mỹ một cách hoàn toàn khác: Gần gũi, thực tế và cho kết quả rõ ràng từng ngày.

“TMĐT giúp chúng tôi tiết kiệm mặt bằng, giảm nhân lực, cắt chi phí marketing truyền thống. Quan trọng nhất là đưa cà phê Việt đến đúng những người cần, những người Mỹ đang tìm kiếm hương vị bản địa. Đây là xu hướng tương lai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đi ra thế giới”, ông Tâm nói.

Đại diện một nghiệp thủ công mỹ nghệ tại Đồng Nai cho biết chỉ sau 8 tháng bán hàng trên sàn thương mại điện tử, lượng đơn hàng từ Mỹ của doanh nghiệp đã tăng hơn 30% so với trước. “Trước đây muốn xuất được hàng phải tìm đại lý, ký gửi, gửi mẫu. Bây giờ khách thấy thích là đặt, doanh nghiệp giao qua kho của nền tảng, đơn giản hơn rất nhiều’, ông Tâm chia sẻ.

Theo đại diện Amazon, thời gian qua đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư bán hàng qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Đặc biệt, với thị trường Mỹ đã có hàng nghìn doanh nghiệp Việt bán hàng qua nền tảng Amazon này, tăng trưởng hơn 45%.

Theo vị này, khi xuất khẩu sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp Việt cũng có cơ hội quảng bá thương hiệu, đặc biệt với việc liên kết với các nền tảng thanh toán giúp doanh nghiệp yên tâm và tối ưu được dòng tiền.

Xu hướng xuất khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử. Ảnh minh họa.

Các ngành hàng có khả năng bứt phá tại thị trường Mỹ trong thời gian tới gồm đồ gia dụng, nhà bếp, trang trí nội thất, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, dệt may và đặc biệt là nội thất gỗ. Vì vậy, doanh nghiệp Việt cần chủ động tiến ra thị trường quốc tế thông qua kênh thương mại điện tử.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu sang Mỹ đạt 138,6 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đánh giá, TMĐT xuyên biên giới không chỉ là kênh bán hàng hiệu quả mà là chiến lược quốc gia nhằm đưa hàng Việt ra thế giới bằng cách thức mới - nhanh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với xu hướng tiêu dùng quốc tế.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu bán hàng qua kênh này, hiện có nhiều chương trình như hỗ trợ tới 50% chi phí mở và duy trì gian hàng trên nền tảng số trong nước và quốc tế. Đặc biệt, là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phân phối quốc tế, với mục tiêu đưa 5.000 doanh nghiệp Việt tham gia TMĐT xuyên biên giới. Các chính sách này kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt có “tấm đệm” ban đầu để bước vào thị trường toàn cầu.