Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Kazakhstan yêu cầu Ukraine ngừng tấn công cảng xuất khẩu dầu

Bình Giang

TPO - Kazakhstan yêu cầu Ukraine ngừng tấn công vào cảng xuất khẩu dầu của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) trên Biển Đen, nơi xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu. Trước đó, một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái khiến cơ sở bị hư hại nghiêm trọng và phải tạm dừng xuất khẩu dầu.

img-1403.jpg
Cảng dầu Novorossiysk của Nga trên Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

CPC, gồm các cổ đông Nga, Kazakhstan và Mỹ, cho biết đã ngừng hoạt động cơ sở này sau khi một điểm neo tại cảng của Nga trên Biển Đen bị hỏng hóc đáng kể sau cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Ukraine.

Trong năm nay, Ukraine đã triển khai hàng loạt đợt tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cảng xuất dầu thô của Nga, đánh vào một trong những nguồn thu quan trọng của nền kinh tế Nga.

Ngày 30/11, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết đây là cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái thứ ba nhằm vào cơ sở “hoàn toàn dân sự, được bảo đảm hoạt động theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

“Chúng tôi coi sự việc này là hành động gây tổn hại tới quan hệ song phương giữa Kazakhstan và Ukraine, hy vọng phía Ukraine sẽ có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các sự việc tương tự trong tương lai”, tuyên bố của Kazakhstan nêu rõ.

Ukraine khẳng định hành động của họ không nhằm vào Kazakhstan hay bất kỳ bên thứ ba nào, mà chỉ nhằm chống lại Nga.

CPC xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan. Kazakhstan là quốc gia thành viên OPEC+, đã xuất khẩu khoảng 68,6 triệu tấn dầu trong năm ngoái.

Đường ống CPC vận chuyển dầu từ các mỏ Tengiz, Karachaganak và Kashagan của Kazakhstan đến cảng Yuzhnaya Ozereevka ở Novorossiysk. Nguồn cung chính của CPC là từ các mỏ dầu Kazakhstan, nhưng tập đoàn này cũng thu gom dầu từ các nhà sản xuất Nga.

Đường ống dài 1.500 km của CPC có cổ phần của Nga, KazMunayGas (tập đoàn nhà nước Kazakhstan), cùng các đơn vị của Chevron, Lukoil và ExxonMobil.

Bình Giang
Reuters
#Biển Đen #Kazakhstan #Cảng xuất khẩu dầu #Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục