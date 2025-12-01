Kazakhstan yêu cầu Ukraine ngừng tấn công cảng xuất khẩu dầu

TPO - Kazakhstan yêu cầu Ukraine ngừng tấn công vào cảng xuất khẩu dầu của Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) trên Biển Đen, nơi xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu. Trước đó, một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái khiến cơ sở bị hư hại nghiêm trọng và phải tạm dừng xuất khẩu dầu.

Cảng dầu Novorossiysk của Nga trên Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

CPC, gồm các cổ đông Nga, Kazakhstan và Mỹ, cho biết đã ngừng hoạt động cơ sở này sau khi một điểm neo tại cảng của Nga trên Biển Đen bị hỏng hóc đáng kể sau cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Ukraine.

Trong năm nay, Ukraine đã triển khai hàng loạt đợt tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cảng xuất dầu thô của Nga, đánh vào một trong những nguồn thu quan trọng của nền kinh tế Nga.

Ngày 30/11, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết đây là cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái thứ ba nhằm vào cơ sở “hoàn toàn dân sự, được bảo đảm hoạt động theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

“Chúng tôi coi sự việc này là hành động gây tổn hại tới quan hệ song phương giữa Kazakhstan và Ukraine, hy vọng phía Ukraine sẽ có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các sự việc tương tự trong tương lai”, tuyên bố của Kazakhstan nêu rõ.

Ukraine khẳng định hành động của họ không nhằm vào Kazakhstan hay bất kỳ bên thứ ba nào, mà chỉ nhằm chống lại Nga.

CPC xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan. Kazakhstan là quốc gia thành viên OPEC+, đã xuất khẩu khoảng 68,6 triệu tấn dầu trong năm ngoái.

Đường ống CPC vận chuyển dầu từ các mỏ Tengiz, Karachaganak và Kashagan của Kazakhstan đến cảng Yuzhnaya Ozereevka ở Novorossiysk. Nguồn cung chính của CPC là từ các mỏ dầu Kazakhstan, nhưng tập đoàn này cũng thu gom dầu từ các nhà sản xuất Nga.

Đường ống dài 1.500 km của CPC có cổ phần của Nga, KazMunayGas (tập đoàn nhà nước Kazakhstan), cùng các đơn vị của Chevron, Lukoil và ExxonMobil.