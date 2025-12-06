Đề xuất việc cấm xe công nghệ chạy xăng tại Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất, đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng không tiếp nhận các đối tác vận hành bằng xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1/7/2026.

Tại kỳ họp 28 từ ngày 26-28/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội. Nghị quyết đã quy định một số biện pháp sẽ áp dụng trong vùng phát thải thấp, trong đó có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Cụ thể: Cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp; cấm xe mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực (mục c, khoản 3, điều 10).

Ngoài nghị quyết đã thông qua, hiện tại UBND thành phố đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về một số chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất, đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng không tiếp nhận các đối tác vận hành bằng xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 01/7/2026.

image-1.jpg
Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng không tiếp nhận các đối tác vận hành bằng xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1/7/2026.

Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện chuyển đổi xanh cho xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch khác theo lộ trình: 30% trước ngày 1/7/2026; 70% trước ngày 1/1/2028; 100% trước ngày 1/1/2030.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 1/7/2026.

Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: 50% trước ngày 1/1/2028; 100% trước ngày 1/1/2030.

Nội dung trên đã nhận được nhiều ý kiến của người dân, nhất là những tài xế đang mưu sinh bằng xe ứng dụng công nghệ.

Để chuyển đổi sang xe công nghệ là một vấn đề lớn với tài xế, bởi không phải ai cũng có tiền, trong khi đối tác và thành phố chưa có chính sách hỗ trợ chuyển đổi.

UBND thành phố đề xuất hỗ trợ đối với người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố 20% giá trị/xe nhưng không quá 5 triệu đồng/người/xe. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa tới 20 triệu đồng/xe.

Thanh Hiếu
