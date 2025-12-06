Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng đoạt giải thành phố thông minh 6 năm liên tiếp

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
TPO - Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hình thành thành phố thông minh theo hướng Thành phố AI, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN…

Ngày 6/12, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam cho hay, hội đồng bình chọn “Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2025” đã thống nhất trao giải thưởng thành phố thông minh 2025 cho Đà Nẵng.

tp-dn.jpg
Đà Nẵng chú trọng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Thanh Hiền.

Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, doanh nghiệp tiên phong trong xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Năm nay là năm thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng giành được giải thưởng danh giá này.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng được được trao giải thưởng tại các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; Hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Môi trường xanh - phát triển bền vững .

Thời gian qua, Đà Nẵng chú trọng về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Thành phố 4 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu chuyển đổi số cấp tỉnh.

Đề án tổng thể Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng với tầm nhìn “Chuyển đổi số là một động lực quan trọng trong xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực Châu Á”.

tp-d-8347-270.jpg
Người dân quét mã QR làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản chuyển đổi số; chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện đại, minh bạch và góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hình thành thành phố thông minh theo hướng thành phố AI, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN…

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
