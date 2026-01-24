Tạm đình chỉ giáo viên Tiếng Anh bị tố sửa bài thi của nhiều học sinh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Trương Định
TPO - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N để kiểm tra làm rõ sự việc có dấu hiệu sửa bài thi Tiếng Anh của nhiều học sinh.

Ngày 24/1, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, UBND phường đã có yêu cầu lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ báo cáo, làm rõ phản ánh liên quan đến việc giáo viên Tiếng Anh đang dạy tại trường có dấu hiệu sửa bài thi của học sinh.

Theo bà Hoa, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội của phường Quy Nhơn Nam đi kiểm tra, xác minh thông tin này khi phát hiện thông qua dư luận. “Khi phát hiện có dấu hiệu sửa bài, phường đã yêu cầu trường tạm dừng giảng dạy đối với cô giáo này để kiểm tra và yêu cầu hiệu trưởng có chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền”, bà Hoa cho biết.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Liên quan sự việc, lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xác nhận: Trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N (giáo viên Tiếng Anh của trường), để kiểm tra làm rõ sự việc có dấu hiệu sửa bài thi của nhiều học sinh. Hiện cô N. vẫn đang làm bản tường trình về sự việc và chưa gửi lại cho nhà trường.

Trước đó, phụ huynh bức xúc phản ánh việc giáo viên bộ môn Tiếng Anh của trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm. Sự việc cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh giáo viên Tiếng Anh tự sửa bài của học sinh. Từ kết quả xác minh, nhà trường xác định cô T.T.K.N có dấu hiệu sửa bài thi của học sinh.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cô N. chuyển công tác về trường được 3 năm và trước đó chưa ghi nhận xảy ra sự việc tương tự. Hiện sự việc đang được trường tổng hợp hồ sơ báo cáo lên cấp trên.

Trương Định
#Gia Lai #giáo viên #bài thi #sửa bài #trường học #phụ huynh #Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ #phường Quy Nhơn Nam

