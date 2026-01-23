Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

HUTECH tiếp tục 'bắt tay' cùng 13 doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực

P.V

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa thực hiện ký kết hợp tác cùng 13 doanh nghiệp lớn thuộc nhiều lĩnh vực.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mô hình kết nối đại học - doanh nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập, thực tập và việc làm chất lượng cho sinh viên ngay từ khi còn trên giảng đường.

73a09652.jpg
HUTECH ký kết hợp tác cùng 13 doanh nghiệp lớn, đẩy mạnh kết nối thực tiễn trong đào tạo​

13 doanh nghiệp tham gia ký kết gồm: Công ty Cổ phần Good Day Hospitality (McDonald's), Công ty TNHH Koshi Việt Nam (Koshi), Công ty Cổ phần Xây dựng & Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C), Công ty TNHH Esuhai Technology (Esuhai), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận (BIDV), Công ty TNHH MiTek Việt Nam (MiTek), Công ty TNHH Savills Việt Nam (Savills), Công ty TNHH Quảng cáo và Công nghệ Truyền thông Quốc tế Learning Chain (Learning Chain), Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên (Kỷ Nguyên), Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Kế toán Thuế Đan Tuấn (DTAC), Công ty Cổ phần Vdax (VDAX), Công ty Cổ phần Fintech Ai (FINTECH AI), Mạng lưới Thúc đẩy Fintech và Tài sản số (FADA).

73a09495.jpg
Các doanh nghiệp đối tác hoạt động trong đa dạng lĩnh vực

Các doanh nghiệp đối tác hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như Dịch vụ, Xây dựng, Ngân hàng, Truyền thông - Quảng cáo, Thuế,… hoàn toàn phù hợp với mô hình đào tạo đa ngành của HUTECH. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo các khối ngành mũi nhọn như Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh doanh và Quản lý, Truyền thông - Thiết kế - Nghệ thuật, Luật - Ngôn ngữ - Khoa học xã hội, Khoa học sức khỏe, bám sát nhu cầu phát triển của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

73a09425.jpg
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình đại học - doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng HUTECH nhận định: “Trong thời gian qua, Nhà trường đã triển khai thành công nhiều mô hình đào tạo gắn với thực tiễn như chương trình Thực tập sinh tiềm năng và Học kỳ doanh nghiệp, được duy trì hiệu quả trong nhiều năm liền. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa đại học và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác đào tạo. Chúng tôi kỳ vọng rằng, thông qua việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, các bên có thể phát huy tối đa tiềm lực và thế mạnh của mình, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của doanh nghiệp”.

Đại diện doanh nghiệp, ông Đào Nguyên Chi - Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận (BIDV) cho biết, thỏa thuận hợp tác này đánh dấu mốc quan trọng thể hiện sự đồng hành và cam kết chung của các bên về thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều phương diện. Về phía BIDV Phú Nhuận, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ Nhà trường trong các hoạt động chuyên môn cũng như tiếp nhận sinh viên đến thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, trao học bổng khuyến học.

73a09439.jpg
Ông Đào Nguyên Chi cho biết lễ ký kết này đánh dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa các bên

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, BIDV Phú Nhuận và Công ty TNHH Savills Việt Nam đã trao biểu trưng tài trợ cho Quỹ phát triển kỹ năng sinh viên HUTECH, góp phần tiếp thêm nguồn lực để Nhà trường triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng hội nhập cho sinh viên.

P.V
#HUTECH #đào tạo #doanh nghiệp #thực tập #việc làm #hợp tác

