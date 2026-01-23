Nhiều trường có hàng trăm học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia

TPO - Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, nhiều trường THPT chuyên giành được số lượng giải khủng, trong đó trường nhiều nhất lên tới 153 giải.

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh

Theo kết quả công bố của Bộ GD&ĐT, năm nay TP Hồ Chí Minh giành được 288 giải học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 153 giải (chiếm khoảng 53%) gồm: 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba và 65 giải Khuyến khích.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh.

Với 153 giải, THPT Chuyên Lê Hồng Phong trở thành trường có số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất cả nước.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam – Hà Nội

Hà Nội có 207 giải học sinh giỏi quốc gia thì Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam giành 117 giải. Cụ thể, học sinh trường này đạt 22 giải nhất, 55 giải nhì, 24 giải ba và 16 giải khuyến khích. Với 140 em dự thi, tỉ lệ học sinh đạt giải của trường này lên tới 83,5%. Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam cũng có tới 25 em có đủ điều kiện dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu lần đầu tiên chinh phục tới 113 giải học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, có 10 giải nhất, 40 giải nhì, 31 giải ba và 32 giải khuyến khích, tăng 17 giải so với năm học trước.

Đặc biệt, trường này còn có 11 học sinh lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, gồm 5 em môn Toán (trong đó, 2 em lọt vào đội dự thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMO)), 2 em môn Vật Lý, 1 em môn Hóa học và 3 em môn Tin học.

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An khẳng định, kết quả này thêm một lần nữa cho thấy uy tín, chất lượng và truyền thống giáo dục của trường.

THPT Chuyên Hà Tĩnh – Hà Tĩnh

Năm nay Hà Tĩnh tuyển chọn 103 thí sinh dự thi và có 85 em xuất sắc đạt các giải, chiếm tỷ lệ 82,5% và tăng thêm 1 giải so với năm học trước. Trong số đó, chỉ có 3 học sinh ở các trường "làng", số còn lại đến từ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Theo danh sách kết quả và xếp giải của Bộ GD&ĐT, Hà Tĩnh có 6 giải Nhất (1 Toán, 1 Lý, 1 Sinh, 1 Tin, 2 Địa lý); 22 giải Nhì (3 Toán học, 3 Lý, 3 Hóa học, 5 Sinh học, 4 Tin học, 3 Địa lý, Tiếng Anh 1); 36 giải Ba (2 Toán, 5 Lý, 5 Hóa, 3 Sinh, 4 Tin, 2 Văn, 3 Sử, 4 Địa, 5 Tiếng Anh, 2 Tiếng Pháp, 1 Tiếng Trung) và 21 giải khuyến khích.

Đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn của trường.

Với kết quả này, Hà Tĩnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố của cả nước về tỉ lệ học sinh đạt giải và đứng thứ 10 về số lượng giải Nhất.

Đặc biệt, các đội tuyển Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Địa lý và Toán học đã xuất sắc đạt tỷ lệ 100% học sinh đạt giải.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng xuất sắc có 1 Thủ khoa môn Địa lý, 1 Á khoa môn Toán học và có đến 6 em học sinh được lọt vào Vòng 2 chọn đội tuyển Olympic Quốc tế ở các môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Hóa học và Tin học (tăng 2 học sinh so với năm học 2024 - 2025).

THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Trường THPT chuyên Lam Sơn năm nay gặt hái 86 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó 8 giải nhất, 26 giải nhì, 52 giải ba và khuyến khích.

Kết quả thi học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm nay.

Cụ thể: môn Toán: 3 giải Nhất; môn Vật lý: 2 giải Nhất; các môn: Sinh, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải Nhất. Đây là kết quả đáng tự hào khi mà tỷ lệ học sinh đoạt giải thuộc tốp đầu cả nước (hơn 96%).

Trường này cũng có học sinh thủ khoa toàn quốc môn Vật lí là em Lê Duy Khánh lớp 11 chuyên Vật lí. Ngoài ra, trường còn có 11 học sinh được chọn dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trường chuyên ở Hải Phòng

Trong số 207 giải học sinh giỏi quốc gia năm nay, Hải Phòng có 9 giải nhất, 68 giải nhì, 71 giải ba, 60 giải khuyến khích. Học sinh đạt giải chủ yếu đến từ hai trường chuyên trên địa bàn.

Cụ thể, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi có 98 thí sinh đoạt giải với 5 giải nhất, 32 giải nhì, 34 giải ba, 27 giải khuyến khích.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú có 109 thí sinh đoạt giải với 4 giải nhất, 36 giải nhì, 37 giải ba, 32 giải khuyến khích.