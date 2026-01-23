Edulife khẳng định uy tín, cam kết đầu ra tiếng Anh bằng hợp đồng văn bản

Giữa thị trường vàng thau lẫn lộn với những lời hứa "bao đậu" mơ hồ, Edulife chọn lối đi riêng khi tiên phong thực hiện cam kết đầu ra bằng hợp đồng văn bản có giá trị pháp lý. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, giúp học viên an tâm hơn trên hành trình chinh phục chứng chỉ tiếng Anh.

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Giáo dục Edulife

Công ty Cổ phần Giáo dục Edulife được thành lập năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và luyện thi chứng chỉ tiếng Anh như VSTEP, APTIS ESOL, chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu B1, B2, C1...

Không chạy theo số lượng ồ ạt, Edulife kiên định với chiến lược "lấy chất lượng làm gốc". Mọi chương trình giảng dạy luôn cập nhật liên tục, hệ thống đào tạo và vận hành được chuẩn hóa đồng bộ.

Edulife triển khai các khóa luyện thi chứng chỉ VSTEP, APTIS ESOL,... với đa dạng hình thức học online, offline, video, phù hợp với mọi trình độ từ người mới bắt đầu, mất gốc đến học viên đã có nền tảng. Nhờ đó, mọi học viên đều dễ dàng sắp xếp thời gian học theo lịch trình cá nhân.

Lớp học offline tại Edulife

Theo thống kê của trung tâm Edulife 99% học viên bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được, trong đó 98,08% học viên vượt qua kỳ thi ngay từ lần đầu tiên. Những con số này không chỉ minh chứng hiệu quả giảng dạy mà còn khẳng định cam kết của trung tâm trong việc đem lại kết quả tối ưu cho mỗi học viên.

Edulife khẳng định uy tín bằng hợp đồng cam kết với học viên

Thị trường luyện thi tiếng Anh hiện nay tràn ngập những lời quảng cáo hào nhoáng về lộ trình tinh gọn, đội ngũ giáo viên nước ngoài hay những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, phần lớn các cam kết này chỉ dừng lại ở mức độ truyền thông mơ hồ, thiếu các căn cứ pháp lý rõ ràng.

Trước thực trạng này, Edulife là đơn vị tiên phong trong việc ký cam kết đầu ra bằng hợp đồng văn bản. Mô hình này tạo ra một tiêu chuẩn mới trên thị trường luyện thi, mang đến sự minh bạch và đảm bảo hiệu quả thực tế cho học viên. Đây cũng là cách Edulife khẳng định năng lực và chất lượng đào tạo, thể hiện cam kết vững chắc với từng học viên.

Chia sẻ về quyết định này, ông Nguyễn Văn Long - Tổng Giám đốc Edulife cho biết: "Tại Edulife, chúng tôi không hứa suông. Việc ký kết hợp đồng văn bản không chỉ là thủ tục hành chính, mà là lời tuyên thệ về trách nhiệm. Chúng tôi muốn học viên hiểu rằng: Khi các bạn đặt bút ký vào hợp đồng, Edulife sẽ có nghĩa vụ đồng hành cùng các bạn cho đến khi cầm được tấm bằng trên tay."

100% học viên khi theo học tại Edulife đều được ký hợp đồng cam kết đầu ra

Tất cả học viên đều được ký hợp đồng cam kết đầu ra, quy định cụ thể quyền lợi và trách nhiệm giữa Edulife và học viên. Nếu học viên theo đúng lộ trình và hướng dẫn nhưng chưa đạt điểm số cam kết, học viên được sắp xếp lớp mới để học lại miễn phí. Quá trình học lại sẽ không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

Ngoài ra, học viên còn được hưởng những quyền lợi như: bảo lưu khóa học trong 6 tháng, chuyển nhượng khóa học cho người thân, rút học phí.

Trong suốt quá trình học, học viên được cung cấp đầy đủ tài liệu, bao gồm: sách luyện thi VSTEP và APTIS độc quyền, phần mềm thi thử có giao diện giống 99% phần mềm thi thật. Đề thi thử có độ khó tương đương và bám sát đề thi thật.

Phần mềm thi thử VSTEP tại Edulife

Nếu phát sinh thắc mắc hoặc chưa hài lòng trong quá trình học, học viên có thể liên hệ trực tiếp với quản lý học tập để được hỗ trợ. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được Edulife tiếp nhận và phản hồi trong vòng hai ngày làm việc.

