Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT cấm dùng công quỹ biếu quà cho lãnh đạo các cấp

Hà Linh
TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị cơ sở không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp đồng thời nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thuộc, các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích.

goi-banh.jpg
Học sinh được nghỉ Tết nguyên đán kéo dài. (ảnh: Ngọc Tú)

Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên tuyệt đối không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, thuốc lá điện tử; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo. Có giải pháp bảo đảm thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ động, có kế hoạch tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Quan tâm chăm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Hà Linh
