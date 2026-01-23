Ngày mai, gần 17.000 thí sinh dự thi Đánh giá tư duy đợt 1 ĐH Bách Khoa

TPO - Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 24-25/1, gần 17.000 thí sinh thi Đánh giá tư duy đợt 1. Tại điểm thi chính, thí sinh được trải nghiệm hệ thống check in siêu nhanh 10 giây.

Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, hệ thống đăng ký dự thi TSA đợt 1 năm 2026 được mở từ ngày 5-15/12/2025. Sau thời gian mở đăng ký, Hệ thống ghi nhận đã có 16.940 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với đợt 1 năm 2025 và không có sự cố kỹ thuật nào xảy ra.

Trong đó, số thí sinh là học sinh đang học lớp 10 và 11 là khoảng 2.000 em, chiếm 12%. Lý do số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng so với cùng kỳ năm 2025 có thể do phiên bản eBook của cuốn Cẩm nang thi TSA được cung cấp miễn phí cho thí sinh nên nhiều em đã hiểu rõ về Kỳ thi hơn, phù hợp với chương trình THPT mới.

Bên cạnh đó, từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ thay thành phần điểm học lực được tính từ học bạ của học sinh các năm trước đây bằng điểm thi TSA.

Thí sinh lưu ý vật dụng được mang vào phòng thi

Đợt 1, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức 3 kíp thi vào sáng Thứ 7, chiều Thứ 7 và sáng Chủ Nhật ngày 24-25/1 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Trong đó cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại Hà Nội với tổng số 2.937 thí sinh.

Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại Khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Đối với hơn 1.500 thí sinh dự thi tại Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ được trải nghiệm Hệ thống check-in siêu nhanh với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh.

Hệ thống check in nhanh cho thí sinh

Thí sinh được lưu ý kiểm tra kỹ về thời gian cần phải có mặt tại địa điểm dự thi. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng.

Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu, hình ảnh, các thiết bị có chức năng ghi hình, chụp hình hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi kể cả đồng hồ đeo tay hoặc các thiết bị khác trái với quy định.

Hướng dẫn thí sinh check in tự động

Khi dự thi, thí sinh nhớ mang theo CCCD để công tác check-in được thuận tiện, nhanh chóng. Sau khi thi khoảng 10 ngày, thí sinh sẽ biết kết quả thi trên tài khoản MyTSA.