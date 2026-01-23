Hai đại học bắt tay pháp lý – công nghệ để thúc đẩy khởi nghiệp

Theo thỏa thuận, hai trường phối hợp hỗ trợ sinh viên, các nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời tham gia nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách cho nền kinh tế tri thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Ngày 20/1, tại TPHCM, Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Luật TPHCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm kết nối tri thức pháp luật, quản trị, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM và TS. Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam cùng nhau hợp tác.

Hợp tác được kỳ vọng phát huy thế mạnh bổ trợ giữa đào tạo, nghiên cứu pháp luật và tư vấn chính sách của Trường Đại học Luật TPHCM với năng lực đổi mới sáng tạo, công nghệ và giáo dục liên ngành của Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên tập trung vào các nội dung như hoàn thiện pháp lý cho khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số; đào tạo, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ trong và ngoài nước; mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, cho rằng pháp luật không chỉ là công cụ bảo vệ mà còn là đòn bẩy cho đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, TS. Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, nhấn mạnh vai trò kết nối giữa tri thức, công nghệ và chính sách nhằm tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội.