Tiền Phong

Giáo dục

Google News

Phó hiệu trưởng bị ‘tố’ sửa điểm học bạ cho con cán bộ phường

Hoàng Dương
TPO - Đơn tố cáo nêu rõ hành vi sửa điểm của phó hiệu trưởng cho một học sinh là con của cán bộ phường từ mức “yếu” lên “giỏi” ở nhiều môn gồm Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Ngày 18/10, thông tin từ UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), phường đã tiếp nhận thông tin về việc một lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) bị tố chỉnh sửa điểm số trên học bạ điện tử cho con của một cán bộ phường.

743.jpg
Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) nơi xảy ra sự việc.

Theo đơn tố cáo, điểm số của học sinh nói trên được cho là đã được điều chỉnh từ mức “yếu” lên “giỏi” ở nhiều môn, gồm Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đại diện UBND phường Hà Lầm xác nhận đang kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh nếu có sai phạm thì đó là lỗi từ phía người lớn.

Nguồn tin tại phường cho biết nội dung tố cáo đề cập năm học 2024-2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc đã được sáp nhập, kiện toàn ban giám hiệu, người bị tố hiện giữ chức phó hiệu trưởng. Trước thời điểm sắp xếp, phường từng nhận được phản ánh về vụ việc này.

Được biết, hiện nay tại Quảng Ninh, cấp THCS đã được phân cấp quản lý về phường, xã. Việc dạy học và đánh giá hiện sử dụng học bạ điện tử. Mọi thao tác nhập liệu, chỉnh sửa trên phần mềm đều để lại nhật ký, vì vậy việc xác minh sẽ dựa vào dấu vết hệ thống để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

Trong khi chờ kết quả chính thức, chính quyền phường Hà Lầm cho biết đang phối hợp cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, đối chiếu điểm gốc, nhật ký chấm, nhập điểm và các biên bản liên quan. Quan điểm xử lý là bảo đảm khách quan, thượng tôn quy định chuyên môn, đồng thời chú trọng hỗ trợ tâm lý để học sinh không bị tổn thương trong môi trường học đường.

Hoàng Dương
#sửa điểm học bạ #Phó hiệu trưởng #học sinh #quản lý giáo dục #Quảng Ninh #trường THCS Nguyễn Văn Thuộc #điểm số

