Thí sinh dự thi AIMO: Luyện giải đề Toán mỗi ngày

TPO - Theo các thí sinh dự Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026, một trong những yếu tố quan trọng nhất để học tốt môn Toán đó chính là rèn cho mình thói quen luyện tập mỗi ngày các dạng đề tư duy, đề Toán bằng tiếng Anh.

Em Nguyễn Thị Thu Giang, học sinh lớp 8B, Trường THCS Quang Phục (TP Hải Phòng) cho biết, từ nhỏ, em vốn yêu thích môn Toán nên thường say sưa với các dạng bài khó. Và khi giải được, em cảm thấy rất hào hứng, muốn thử thêm những bài khác nữa.

Năm học 2025-2026, được sự động viên của thầy cô, gia đình, em đã đăng ký dự cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO.

Ban đầu, em cũng hơi run vì nghĩ rằng, sẽ có nhiều bạn giỏi dự thi và điểm số của mình không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, sau đó, em nghĩ, coi cuộc thi như một dịp để thử sức và cố gắng hết mình. Kết quả không ngờ, Giang là một trong những thí sinh xuất sắc đạt số điểm bài thi tuyệt đối 100/100 điểm.

Khi biết mình đạt điểm tuyệt đối tại Vòng Sơ loại AIMO, Giang chia sẻ cảm xúc vui mừng, bất ngờ và tự hào.

“Đây là kết quả vượt xa kỳ vọng của bản thân em, bởi vì đề thi bao gồm nhiều câu hỏi đòi hỏi tư duy logic cùng khả năng đọc hiểu Toán bằng tiếng Anh khá thách thức”, Giang nói.

Để làm bài có kết quả tốt ngay từ vòng thi đầu tiên, Giang nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là khi bắt đầu đọc đề đã giữ được sự bình tĩnh, tập trung để làm bài một cách cẩn thận và hoàn thành tất cả các câu hỏi. Trong những vòng tiếp theo, em kỳ vọng có thể tiếp tục phát huy khả năng tư duy, không ngừng rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất, cũng như tiến xa hơn tại cuộc thi.

Nữ sinh cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý giá khi làm đề thi AIMO đó là một số câu yêu cầu tư duy phức tạp đã khiến em mất khá nhiều thời gian suy nghĩ, nhất là các câu đòi hỏi thí sinh phải biết suy luận nhiều bước.

Cách xử lý của em là không vội vàng làm bài hay hoảng mà tập trung đọc đề thật kỹ, nắm rõ yêu cầu trước khi đưa ra hướng giải quyết.

Em chọn làm các câu dễ trước để giữ tâm lý thoải mái. Sau đó quay lại, chia nhỏ bài toán, giải từng bước một và cuối cùng tìm ra cách xử lý hiệu quả.

Nữ sinh cũng nhận xét, đề Toán bằng tiếng Anh tại Cuộc thi Đấu trường Toán học có sự khác biệt so với những đề thi khác khi đề cao khả năng tư duy, suy luận cũng như kỹ năng đọc hiểu.

Đề thi không chú trọng nhiều vào việc áp dụng công thức mà nhấn mạnh việc thí sinh cần hiểu rõ bản chất của vấn đề. Để tránh hoang mang khi đọc đề, em luôn đọc chậm rãi, gạch chân những dữ kiện quan trọng và tự tóm tắt ý chính của bài theo cách hiểu của mình trước khi bắt đầu giải quyết vấn đề.

Để sẵn sàng cho AIMO, em đã duy trì thói quen luyện Toán đều đặn mỗi ngày. Em tập giải các bài Toán tư duy, đề thi Olympic và các dạng bài Toán bằng tiếng Anh để làm quen với cách diễn đạt của đề thi.

“Đồng thời, em cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng tư duy logic, khả năng phân tích đề bài và sắp xếp trình tự giải bài hợp lý. Việc thường xuyên đọc đề Toán bằng tiếng Anh còn giúp em cải thiện vốn từ vựng và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi”, Giang tâm sự.

Thử sức với AIMO

Còn em Trương Vũ Gia, học sinh lớp 2D Trường Tiểu học, THCS, THPT Duy Tân (Đắk Lắk) chia sẻ, em tình cờ biết đến Cuộc thi Đấu trường Toán học khi đọc thông tin trên mạng internet nên xin mẹ tham gia. Với nền tảng kiến thức Toán học tốt, làm bài cẩn thận, em đạt điểm số cao tại Vòng Sơ loại, em đang tích cực ôn luyện để chuẩn bị thi Vòng khu vực.

Trước khi dự cuộc thi này, Vũ Gia cũng từng tham gia kỳ thi toán tiếng anh khác như FMO, AMO nên tự tin thử sức.

Gia đình học sinh cho biết, con có niềm đam mê với Toán từ nhỏ nên con rất thích thú với Toán lẫn Toán bằng tiếng Anh. Riêng với Toán bằng tiếng Anh đôi lúc có những từ ngữ khó hiểu, con phải tra từ điển để dịch nghĩa. Nhiều lần trả từ điển để dịch như vậy, vốn từ ngữ của con được củng cố thêm cũng như kỹ năng làm Toán được nâng lên.

Vũ Gia được thầy cô hướng dẫn ôn luyện bằng cách giao thêm đề, các dạng bài tập Toán để em làm quen và nâng dần trình độ cũng như kỹ năng giải đề. Đối với những bài sai, em thường làm đi làm lại nhiều lần để ghi nhớ, tránh lặp lại lỗi sai đó ở các đề sau.

Trong quá trình làm bài thi AIMO, em gặp một câu Toán liên hệ thực tế khá hóc búa. Ban đầu, mới đọc đề em đã nghĩ đây là kiến thức chưa từng được học nhưng khi bình tĩnh hơn, suy nghĩ kỹ, áp dụng tư duy logic và tính toán lại giải quyết được một cách gọn ghẽ.

“Em hi vọng, sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi, kể cả dễ, khó trong vòng thi tiếp theo để đạt mức điểm tốt, tiến vào vòng sâu nữa”, Vũ Gia nói.

Cũng theo học sinh này, bí quyết để chinh phục điểm cao trong cuộc thi đó là trước khi thi, em đã dành thời gian cùng ôn tập các đề mẫu, đọc tài liệu học về toán tư duy logic và làm quen với đề Toán bằng tiếng Anh.

“Việc học toán bằng tiếng Anh tại AIMO có nhiều phép tính tư duy logic, các phép tính dài và khó nênđòi hỏi học sinh phải kiên nhẫn, chịu khó suy nghĩ”, em nói.

Chuẩn bị diễn ra đợt thi cuối, Vòng Sơ loại của cuộc thi vào ngày 1/2 tới, Vũ Gia nhắn nhủ, nếu các bạn học sinh yêu thích Toán học có thể tự tin thử sức. AIMO không chỉ là một kỳ thi mà còn là cơ hội quý giá để rèn luyện tư duy Toán học và cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, không ngại khó khăn và giữ vững tinh thần tự tin, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều bổ ích mà không cần áp lực về điểm số, kết quả cuối cùng ra sao.