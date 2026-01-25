Khi trường học có thêm “nhịp thở” đam mê

TPO - Không chỉ còn là những giờ học trên lớp, Trường THPT Đầm Dơi (Cà Mau) đang từng ngày trở nên sống động hơn nhờ mô hình sinh hoạt câu lạc bộ trong dạy học 2 buổi/ngày. Ở đó, học sinh được hát, được vẽ, được nhảy, được chơi thể thao và quan trọng hơn, được chạm vào ước mơ, khám phá chính mình, nuôi dưỡng những năng khiếu tưởng chừng chỉ là sở thích vu vơ.

Sân chơi đúng với đam mê của học trò

Chiều thứ Sáu, khi nhiều ngôi trường đã lặng dần sau giờ tan học, khuôn viên Trường THPT Đầm Dơi lại rộn ràng một nhịp sống khác. Ở góc này, tiếng nhạc vang lên theo những bước nhảy hip-hop đầy năng lượng. Ở dãy phòng học bên kia, vài chục học sinh đang chăm chú với bút vẽ, khung tranh. Còn trong hội trường, những giọng ca trẻ đang miệt mài tập hợp xướng.

Trường THPT Đầm Dơi hiện có 28 CLB ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trường học giờ đây không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, còn trở thành không gian nuôi dưỡng đam mê qua mô hình câu lạc bộ học đường. Tại đây, những học sinh có cùng sở thích, năng khiếu được tập hợp để học tập, rèn luyện dưới sự hướng dẫn của thầy cô trong trường, cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên được mời từ bên ngoài. Đáng chú ý, nhà trường ưu tiên phát huy nguồn lực sẵn có, từ đội ngũ giáo viên đến các cựu học sinh có chuyên môn, để cùng chung tay hỗ trợ hoạt động này.

Trong dàn hợp xướng của câu lạc bộ Văn nghệ, em Trần Nhã Vy, học sinh lớp 11A1, cất giọng đầy tự tin. Ít ai biết, trước đó, Vy chưa từng được học âm nhạc bài bản.

“Trước giờ em chỉ hát karaoke với bạn bè hoặc nghe nhạc rồi hát theo. Từ khi trường có câu lạc bộ, được thầy cô hướng dẫn, em mới biết thế nào là hát đúng nhạc lý, thế nào là hợp xướng. Em thấy mình tiến bộ rất nhiều và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu”, Vy cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Với Vy và nhiều học sinh khác, câu lạc bộ ở trường vừa sinh hoạt ngoại khóa, vừa mở ra một thế giới mới, nơi sở thích, đam mê, năng khiếu của các em được học nghiêm túc, bài bản và có định hướng.

Thầy Lâm Trung Hậu – giáo viên Sinh học đang hướng dẫn học sinh những động tác cơ bản của nhảy hiện đại.

Ở sân tập phía sau trường, thầy Lâm Trung Hậu – giáo viên Sinh học đang hướng dẫn học sinh những động tác cơ bản của nhảy hiện đại và trượt ván. Ít ai ngờ, người thầy dạy Sinh ấy lại có một quá khứ gắn bó với các bộ môn nghệ thuật đường phố từ thời còn học sinh.

Có lúc, vì con đường học tập sư phạm, thầy Hậu buộc phải tạm gác lại đam mê. “Các thầy cô giảng viên từng góp ý rằng không có thầy giáo nào lại đi nhảy nhót như vậy, nên tôi cũng ngừng vài năm”, thầy Hậu nhớ lại. Nhưng ngọn lửa yêu thích ấy chưa bao giờ tắt. Và hôm nay, trên chính sân trường này, thầy đang từng ngày truyền lại niềm đam mê ấy cho các thế hệ học sinh.

Năm học 2025–2026, khi nhà trường triển khai dạy học 2 buổi/ngày, thầy Hậu được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách câu lạc bộ Thể thao – Nghệ thuật. Hiện câu lạc bộ có 25 học sinh, sinh hoạt đều đặn chiều thứ Sáu mỗi tuần, với các bộ môn như hip-hop dance (nhảy hiện đại), skateboard (trượt ván), ván trượt nhỏ, bóng rổ nghệ thuật…

“Trong 2–3 tuần đầu, tôi tập trung dạy lý thuyết và thị phạm các kỹ thuật cơ bản, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố an toàn vì đây là những môn có độ khó và tiềm ẩn nguy hiểm”, thầy Hậu cho biết.

Nhà trường dự định sau khoá học sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh cho các em.

Không chỉ có thể thao – nghệ thuật, ở một góc khác của trường, câu lạc bộ Mỹ thuật cũng đang lặng lẽ nuôi dưỡng những tâm hồn yêu hội họa. Thầy Quách Hùng Trực, giáo viên Trường THCS Tân Duyệt cũng là cựu học sinh của Trường THPT Đầm Dơi trở về trường cũ với một tâm thế rất “đặc biệt”.

Theo thầy Trực, hiện câu lạc bộ có 46 học sinh tham gia. Các em được kiểm tra đầu vào để phân nhóm theo năng lực, từ đó xây dựng lộ trình học từ cơ bản đến nâng cao. “Đến nay, nhiều em tiến bộ rất rõ, mỗi em đã hoàn thành từ 2 đến 3 bài vẽ rất tốt. Dự kiến sau năm học này, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh cho các em”, thầy Trực cho biết thêm.

Ươm mầm tài năng

Ở lĩnh vực nghệ thuật, các câu lạc bộ thể thao cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Em Hồ Nguyễn Nhật Khôi, học sinh lớp 11A1, chia sẻ: “Trước giờ em chỉ chơi bóng chuyền ở sân trường, sân chung. Đây là lần đầu tiên em được tập luyện trong một môi trường có người hướng dẫn chuyên môn. Em rất vui vì có điều kiện phát triển kỹ năng tốt hơn”.

Theo Nhật Khôi, em được các thầy tập luyện thể thao sau giờ học không chỉ giúp em nâng cao sức khỏe mà còn giải tỏa căng thẳng, tạo thêm động lực học tập và có thêm nhiều bạn bè mới. Bởi, câu lạc bộ tập trung nhiều khối lớp có cùng đam mê, sở thích môn bóng chuyền.

Các em được nghệ sĩ có tiếng hướng dẫn chăm bồi niềm đam mê, năng khiếu.

Thầy Phạm Việt Hưng – Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi cho biết, đến nay nhà trường đã có 28 câu lạc bôn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, các câu lạc bộ chủ yếu do học sinh tự sinh hoạt theo sở thích. Tuy nhiên, khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường đã đổi mới bằng cách kết hợp mô hình câu lạc bộ với hoạt động giáo dục chính khóa.

“Mục tiêu của mô hình này là vừa giúp các em giải tỏa áp lực học tập, vừa bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Chúng tôi mong rằng từ các câu lạc bộ này, sẽ có những em có thể sống được bằng chính năng khiếu của mình”, thầy Hưng chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động câu lạc bộ đều miễn phí cho học sinh. Nguồn lực được huy động từ chính giáo viên trong trường và các cựu học sinh có chuyên môn ở những lĩnh vực đặc thù. “Các em cựu học sinh rất sẵn sàng quay về hỗ trợ nhà trường. Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trân trọng”, thầy Hưng nói.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động CLB đều miễn phí cho học sinh.

Chiều buông xuống sân trường Đầm Dơi. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng bóng đập xuống sân vẫn còn vang lên. Ở nơi ấy, những câu lạc bộ đang âm thầm làm một việc rất lớn, giúp học sinh tìm thấy chính mình, nuôi dưỡng ước mơ và lớn lên một cách hạnh phúc hơn.