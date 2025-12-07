Từ nghĩa tình Ninh Bình - Cà Mau đến trường cho học sinh vùng đất mũi học 2 buổi/ngày

TPO - Công trình Trường tiểu học 5 Sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) có tổng mức hỗ trợ 20 tỷ đồng, là món quà nghĩa tình do tỉnh Ninh Bình trao tặng, để góp phần xây dựng, nâng cấp ngôi trường ở miền biển đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú và đạt chuẩn quốc gia.

Chiều 7/12, tại miền biển xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường tiểu học 5 Sông Đốc. Công trình là điểm nhấn quan trọng kỷ niệm 65 năm kết nghĩa giữa tỉnh Cà Mau và Ninh Bình (1960 – 2025).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng cho Cà Mau ngôi trường 20 tỷ đồng.

Công trình Trường tiểu học 5 Sông Đốc có tổng mức hỗ trợ 20 tỷ đồng. Đây là món quà nghĩa tình do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng cho Cà Mau, để góp phần xây dựng, nâng cấp Trường tiểu học 5 Sông Đốc đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú và đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Song Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng, dù cách xa nhau hàng nghìn cây số, nhưng giữa Ninh Bình và Cà Mau luôn có một sợi dây kết nối bền chặt. Đó là sự đùm bọc, sẻ chia, sẵn sàng kề vai sát cánh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Các thế hệ cán bộ và nhân dân hai tỉnh đã vun đắp mối quan hệ nghĩa tình ấy bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực, bằng lòng nhân ái, bằng tinh thần đoàn kết - giá trị đã trở thành truyền thống tốt đẹp xuyên suốt 65 năm qua.

“Việc đầu tư xây dựng trường nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, hướng tới đạt chuẩn quốc gia sẽ góp phần đem đến cho các cháu học sinh điều kiện học tập an toàn, khang trang, hiện đại. Ngôi trường mới sẽ trở thành điểm tựa tri thức, là nơi ươm mầm ước mơ và chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh xã Sông Đốc”, ông Tùng nói.

Học sinh miền biển Sông Đốc sẽ đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử bày tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ quý báu từ tỉnh Ninh Bình đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh Cà Mau và yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng, tiến độ để công trình sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả thực tế.