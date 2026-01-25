Tuổi trẻ vì cộng đồng – Hành trình gieo tri thức, thắp sáng yêu thương vùng cao Bảo Thắng

Không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện, “Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C” còn là hành trình trải nghiệm giàu giá trị nhân văn, nơi mỗi bạn trẻ được sống trọn vẹn với tinh thần sẻ chia, học hỏi và trưởng thành thông qua những hoạt động thực tiễn vì cộng đồng.

Chương trình do Công ty CP Tiền Phong – đơn vị trực thuộc Báo Tiền Phong tổ chức, dành cho học sinh, sinh viên mong muốn tham gia các hoạt động xã hội có chiều sâu giáo dục và tác động bền vững. Với bề dày kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình quy mô quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Tiền Phong Marathon, STEM AI Robotics…, Tiền Phong tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong kết nối và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Khi một chuyến đi trở thành bài học lớn về cuộc sống

Khởi hành ngày 31/01/2026, hành trình 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội đến Bảo Thắng (Lào Cai) đưa các tình nguyện viên trẻ đến gần hơn với đời sống của đồng bào vùng cao, đặc biệt là thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thái Niên.

Tại đây, các thành viên của chương trình không chỉ “đến để cho đi”, mà còn được học, được cảm, được sống: từ việc lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường làng, tổ chức lớp học STEM với mô hình tên lửa nước, đến việc cùng người dân gói bánh chưng, ăn cỗ Tết, hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc vùng cao..

Điểm nhấn xúc động của chương trình là Lễ Thắp đèn và bàn giao công trình, nơi ánh sáng không chỉ đến từ những chiếc đèn năng lượng mặt trời, mà còn từ niềm tin, hy vọng và sự kết nối giữa những trái tim trẻ với cộng đồng địa phương.

STEM – khi tri thức được lan tỏa từ trải nghiệm

Ngày thứ hai của hành trình tiếp tục mở ra Ngày hội “Bệ phóng STEM”, nơi các em học sinh vùng cao được tiếp cận khoa học theo cách gần gũi, sinh động thông qua các gian hàng trải nghiệm và cuộc thi phóng tên lửa nước. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là cách gieo những hạt mầm ước mơ, khơi gợi tư duy sáng tạo và niềm yêu thích khoa học cho học sinh địa phương.

Bên cạnh đó, 50 suất quà Tết được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, như một lời chúc năm mới ấm áp, đủ đầy hơn.

Giá trị nhận được không chỉ là kỷ niệm

Tham gia “Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C”, mỗi bạn trẻ sẽ mang về nhiều hơn một chuyến đi: Trải nghiệm thực tế đời sống vùng cao, học cách lắng nghe, thấu cảm và tôn trọng sự khác biệt; Tham gia hoạt động cộng đồng thiết thực, góp phần tạo nên những giá trị xã hội bền vững; Được cấp Chứng nhận hoạt động cộng đồng, tạo điểm cộng nổi bật cho hồ sơ học tập, du học, học bổng; Đặc biệt, các thành viên của chương trình có cơ hội xuất hiện trên Báo Tiền Phong, hay hóa thân thành các phóng viên trẻ để kể lại câu chuyện của chính mình và lan tỏa cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng Y4C.

Đăng ký để trưởng thành cùng cộng đồng

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng trải nghiệm và kỹ năng sống, “Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là một lớp học không bảng đen, nơi mỗi bước chân là một bài học, mỗi khoảnh khắc là một dấu ấn trưởng thành.

Hotline: 037 241 58 58

Fanpage:Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C

Quét mã QR để đăng ký tham gia chương trình