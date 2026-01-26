Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đón đoàn giáo sư Ấn Độ

Trong tháng 1-2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã đón tiếp đoàn giáo sư đến từ Vellore Institute of Technology - Andhra Pradesh (VIT-AP, Ấn Độ).

Phiên làm việc giữa STU và VIT-AP: trao đổi định hướng hợp tác đào tạo - nghiên cứu và kế hoạch triển khai trong thời gian tới - Ảnh: STU

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động giao lưu học thuật, chia sẻ chuyên môn và tăng cường kết nối nghiên cứu quốc tế, hướng đến hợp tác bền vững giữa hai trường.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện STU và VIT-AP đã trao đổi định hướng hợp tác trọng tâm trong đào tạo và nghiên cứu. Hai bên tập trung thảo luận các khả năng phối hợp chuyên môn, chia sẻ nguồn lực học thuật và phát triển những sáng kiến nghiên cứu gắn với xu hướng công nghệ và nhu cầu thực tiễn.

Song song với hoạt động chuyên môn, đoàn giáo sư VIT-AP đã tham gia các phiên chia sẻ học thuật dành cho giảng viên, sinh viên STU. Các nội dung cập nhật, mang tính ứng dụng cao giúp người học tiếp cận thêm góc nhìn quốc tế, khơi gợi tinh thần nghiên cứu - đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội học thuật.

STU và VIT-AP chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên, lan tỏa tinh thần hội nhập quốc tế - Ảnh: STU

Bên cạnh các phiên làm việc, đoàn khách cũng tham quan môi trường học tập và hệ thống phòng thí nghiệm của STU nhằm tìm hiểu thế mạnh đào tạo, điều kiện triển khai nghiên cứu và khả năng phối hợp liên ngành.

Đoàn giáo sư VIT-AP trình bày chuyên đề trước giảng viên, sinh viên STU; không khí trao đổi sôi nổi với phần hỏi - đáp trực tiếp - Ảnh: STU

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng với hoạt động trao quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm, ghi dấu thêm một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa STU và VIT-AP.

Thông qua chương trình, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) kỳ vọng tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới như trao đổi học giả, đồng tổ chức hội thảo và phát triển các đề tài nghiên cứu chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hội nhập quốc tế.