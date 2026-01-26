Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đón đoàn giáo sư Ấn Độ

P.V

Trong tháng 1-2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã đón tiếp đoàn giáo sư đến từ Vellore Institute of Technology - Andhra Pradesh (VIT-AP, Ấn Độ).

image001.jpg
Phiên làm việc giữa STU và VIT-AP: trao đổi định hướng hợp tác đào tạo - nghiên cứu và kế hoạch triển khai trong thời gian tới - Ảnh: STU

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động giao lưu học thuật, chia sẻ chuyên môn và tăng cường kết nối nghiên cứu quốc tế, hướng đến hợp tác bền vững giữa hai trường.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện STU và VIT-AP đã trao đổi định hướng hợp tác trọng tâm trong đào tạo và nghiên cứu. Hai bên tập trung thảo luận các khả năng phối hợp chuyên môn, chia sẻ nguồn lực học thuật và phát triển những sáng kiến nghiên cứu gắn với xu hướng công nghệ và nhu cầu thực tiễn.

Song song với hoạt động chuyên môn, đoàn giáo sư VIT-AP đã tham gia các phiên chia sẻ học thuật dành cho giảng viên, sinh viên STU. Các nội dung cập nhật, mang tính ứng dụng cao giúp người học tiếp cận thêm góc nhìn quốc tế, khơi gợi tinh thần nghiên cứu - đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội học thuật.

image002.jpg
STU và VIT-AP chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên, lan tỏa tinh thần hội nhập quốc tế - Ảnh: STU

Bên cạnh các phiên làm việc, đoàn khách cũng tham quan môi trường học tập và hệ thống phòng thí nghiệm của STU nhằm tìm hiểu thế mạnh đào tạo, điều kiện triển khai nghiên cứu và khả năng phối hợp liên ngành.

image003-8621.jpg
Đoàn giáo sư VIT-AP trình bày chuyên đề trước giảng viên, sinh viên STU; không khí trao đổi sôi nổi với phần hỏi - đáp trực tiếp - Ảnh: STU

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng với hoạt động trao quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm, ghi dấu thêm một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa STU và VIT-AP.

Thông qua chương trình, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) kỳ vọng tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới như trao đổi học giả, đồng tổ chức hội thảo và phát triển các đề tài nghiên cứu chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:

● Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, P. Chánh Hưng, TP.HCM

● Điện thoại: (028) 38.505.520 - 115; 116

● Hotline: 0902.992.306

P.V
#STU #VIT-AP #hợp tác #đào tạo #nghiên cứu #quốc tế #giáo sư

Cùng chuyên mục