Phụ huynh bất an, muốn làm rõ việc thịt chuyển màu tuồn vào trường học

TPO - Lãnh đạo UBND phường, các đơn vị chuyên môn, công an, cùng Ban giám hiệu nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh liên quan vụ phát hiện thịt chuyển màu đưa vào Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM).

Sáng 26/1, rất đông phụ huynh đã tới Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) đề nghị nhà trường giải thích việc phát hiện thịt chuyển màu đưa vào trường học.

Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo UBND phường, đơn vị chuyên môn, công an, Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh có con theo học bán trú.

Phụ huynh đến làm việc với Trường Tiểu học Lương Thế Vinh liên quan đến việc phát hiện thịt chuyển màu đưa vào trường

Tại buổi làm việc, phụ huynh đã đề nghị nhà trường nêu rõ quy trình tiếp nhận, chế biến thức ăn cho học sinh tại bếp của trường.

Trả lời nội dung này, đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, hằng ngày từ 5h sáng, tổ giám sát duy trì ít nhất 2 thành viên, trong đó có giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh. Khi xe chở thực phẩm đến trường, hàng hóa được đưa vào khu vực kiểm tra trước khi chuyển vào bếp.

Kể lại vụ việc cụ thể vào ngày 15/1, đại diện nhà trường cho biết, hôm đó hơn 5h sáng, khi kiểm tra thực phẩm chuyển từ trên xe xuống, giáo viên (thành viên tổ giám sát) phát hiện sườn không còn tươi, có dấu hiệu chuyển màu nên lập tức gọi điện báo cáo với hiệu trưởng.

Lãnh đạo nhà trường sau khi kiểm tra thực tế, nhận thấy sườn không đảm bảo nên tiến hành lập biên bản, có chữ ký của các bên và trả lại toàn bộ số sườn tại thời điểm đó.

Cũng tại buổi làm việc, phụ huynh chất vấn, khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, nhà trường có đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý nhà cung cấp nếu phát hiện thực phẩm “bẩn”?.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thực phẩm không đảm bảo, ngoài việc lập biên bản tại hiện trường, nhà trường đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo UBND phường.

Phụ huynh chất vấn lãnh đạo nhà trường về vụ việc

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường trả lời các vấn đề phụ huynh nêu tại buổi làm việc

“Nhà trường ký kết hợp đồng với công ty, trong đó quy định rõ thực phẩm phải rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhà trường không chủ quan, đã bố trí tổ giám sát hằng ngày để kiểm tra thực phẩm khi tiếp nhận”- đại diện Ban giám hiệu nhà trường nói và cam kết với phụ huynh sẽ theo dõi chặt chẽ, tránh thực phẩm không an toàn lọt vào bếp ăn của học sinh.

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, những ngày qua, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh hoang mang, lo lắng sau khi xem được hình ảnh số lượng lớn thịt heo đã chuyển màu, đưa vào trường.

Vụ việc khởi nguồn từ ngày 15/1, khi giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh của trường tiến hành kiểm tra khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh. Trong quá trình kiểm tra, tổ giám sát đã phát hiện 90 kg thịt sườn heo đông lạnh, trong đó một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh.

Nhiều phụ huynh cảm thấy bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình và đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có văn bản thông báo, phản hồi chính thức đến toàn thể phụ huynh học sinh về sự việc.