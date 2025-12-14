Cô giáo 27 năm gieo chữ miễn phí giúp học sinh nghèo Đà Nẵng

TPO - Mỗi dịp cuối tuần, khi nhiều người dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, tại một góc nhỏ giữa trung tâm TP. Đà Nẵng, cô giáo Phạm Thị Kim Cương (trú phường Hòa Cường) vẫn đều đặn đứng lớp dạy học miễn phí cho học sinh nghèo. Không bảng hiệu, không thu học phí, lớp học “0 đồng” ấy đã bền bỉ suốt 27 năm, lặng lẽ nâng đỡ hàng trăm học trò trên hành trình đến trường.

Hành trình 27 năm “gieo chữ” không công

Sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ của cô Phạm Thị Kim Cương từng gắn với những ngày tháng thiếu thốn. Khi còn là học sinh, cô may mắn được thầy giáo trong làng kèm cặp miễn phí, giúp nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Ân tình ấy trở thành động lực âm thầm theo cô suốt chặng đường sau này.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm năm 1998, cô Kim Cương về giảng dạy tại Trường THCS Hòa Hải. Đến năm 2006, cô chuyển công tác về Trường THCS Kim Đồng, quận Hải Châu. Cũng từ những năm đầu đứng lớp, ngoài giờ dạy chính khóa, cô bắt đầu mở lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh nghèo quanh khu dân cư.

Lớp học "0 đồng" chắp cánh ước mơ giúp học sinh nghèo của cô Cương.

Cô Cương cho biết, cô thấu hiểu những khó khăn của nhiều gia đình khi không đủ điều kiện cho con đi học thêm, nếu thiếu sự hỗ trợ, nhiều em rất khó theo kịp bạn bè trên lớp. Chính những tháng ngày chật vật mà bản thân từng trải qua đã thôi thúc cô mở lớp học miễn phí, mong san sẻ phần nào thiệt thòi với các em hôm nay.

“Với tôi, mỗi buổi học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cách giữ các em ở lại với con chữ, để các em không bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh. Chỉ cần thấy học trò tiến bộ từng ngày, tự tin hơn khi đến lớp, mọi vất vả đối với tôi đều trở nên xứng đáng”, cô Cương nói.

Em Trương Vũ Thục Uyên, học sinh Trường THCS Kim Đồng chia sẻ, gia đình em thuộc diện khó khăn nên không có điều kiện đi học thêm bên ngoài, nhiều lúc lên lớp tiếp thu chậm, không theo kịp các bạn. “Em theo học lớp miễn phí của cô đã được hai năm. Nhờ vậy, em hiểu bài hơn và theo kịp các bạn trên lớp. Cô dạy rất dễ hiểu, thường xuyên động viên, còn tặng quà cho chúng em. Em biết ơn cô rất nhiều”, Thục Uyên nói.

Các em đều đặn đến lớp học vào mỗi cuối tuần.

Theo cô Cương, với nhiều học sinh nghèo, việc đến lớp đã là một sự cố gắng rất lớn. Các em thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần, dễ mặc cảm và thiếu tự tin. “Điều tôi mong nhất là các em không bỏ học giữa chừng, còn kiến thức thì có thể bù đắp dần”, cô chia sẻ.

Không chỉ truyền đạt kiến thức Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, cô Cương còn dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên, hướng dẫn các em kỹ năng sống, cách ứng xử và vun đắp ý thức vươn lên trong học tập. Vào mỗi dịp hè, lớp học lại mở thêm các môn năng khiếu, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Với cô, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến học trò ngày càng tự tin, tiến bộ, trưởng thành và sau này có công việc ổn định.

Lan tỏa yêu thương

Không đơn độc trên hành trình ấy, cô Kim Cương còn kết nối, lan tỏa với nhiều giáo viên khác cùng tham gia giảng dạy miễn phí. Ngoài kiến thức văn hóa, các em còn được học bơi lội, võ thuật, cờ vua… giúp phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Thầy giáo Tăng Tấn Đông, một trong những người đồng hành cùng lớp học, cho biết việc dạy học miễn phí mang lại cho thầy nhiều cảm xúc đặc biệt. “Khi chứng kiến các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập từng ngày, chúng tôi càng thấm thía giá trị của nghề giáo. Đó không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là trao cơ hội, niềm tin và tình thương. Với nhiều học sinh nghèo, lớp học đã trở thành điểm tựa để các em yên tâm đến trường”, thầy Đông nói.

Cô giáo Phạm Thị Kim Cương đã nâng bước cho hàng trăm học sinh nghèo trên hành trình học tập.

Gần ba thập kỷ lặng lẽ gieo chữ, cô giáo Phạm Thị Kim Cương đã nâng bước cho hàng trăm học sinh nghèo trên hành trình học tập. Nhiều em sau này có việc làm ổn định.

Không ồn ào, không phô trương, lớp học 0 đồng ấy vẫn tồn tại như một điểm sáng nhân văn giữa lòng thành phố. Và ở đó, mỗi con chữ được gieo xuống không chỉ mang theo kiến thức, mà còn là niềm tin, hy vọng và tình người, những hành trang quý giá giúp học sinh nghèo vững bước vào tương lai.