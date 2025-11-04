Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dành dụm từng đồng lẻ, học sinh Đà Nẵng góp sách vở tặng bạn vùng lũ

Duy Quốc

TPO - Những ngày sau đợt mưa lũ khiến nhiều trường học ở vùng rốn lũ bị ngập sâu, bàn ghế, sách vở hư hỏng nặng, nhiều học sinh ở trung tâm TP Đà Nẵng đã âm thầm gom góp từng đồng lẻ, quyên những bộ sách cũ, quyển vở mới gửi tặng bạn vùng lũ.

tp-hocsinhgopsach11.jpg
Trong giờ ra chơi ở Trường Tiểu học Trần Thị Lý (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), thay vì chạy nhảy thường lệ, các em nay lại tỉ mẩn xếp những chồng vở, cặp sách, hộp bút, thước kẻ gọn gàng trên bàn để quyên góp gửi về các bạn vùng lũ.
tp-hocsinhgopsach11-1.jpg
tp-hocsinhgopsach-17.jpg
tp-hocsinhgopsach-13.jpg
Những món quà đầy ý nghĩa của các em học sinh gửi đến các bạn nơi khó khăn.
tp-hocsinhgopsach-3.jpg
Em Đặng An Nhiên, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Trần Thị Lý chia sẻ: “Em dành dụm tiền ăn sáng của mình để mua vài cây bút, mấy quyển vở gửi tặng các bạn vùng lũ. Dù không nhiều, nhưng em biết các bạn đang rất cần sách vở để đi học lại sau đợt mưa lũ lớn vừa rồi”.
tp-hocsinhgopsach-5.jpg
tp-hocsinhgopsach-22.jpg
tp-hocsinhgopsach-21.jpg
Trong khi nhiều người vẫn đang tất bật dọn dẹp sau mưa lũ, ở một góc lớp, các cô trò vẫn miệt mài dán nhãn, gói quà, xếp từng thùng gửi đi vùng lũ. Có em chỉ góp được vài quyển vở, có em mang đến một cây bút, nhưng tất cả đều tự tay chuẩn bị, gói ghém bằng cả tấm lòng.
tp-hocsinhgopsach-2.jpg
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 Trường Tiểu học Trần Thị Lý cho biết: “Sau khi phát động chương trình quyên góp sách vở, đồ dùng học tập gửi tặng các bạn vùng lũ, hầu như tất cả học sinh trong trường đều tham gia rất nhiệt tình, dù món quà nhỏ hay lớn. Tôi tin rằng những hành động giản dị hôm nay sẽ gieo vào lòng các em hạt giống của lòng nhân ái. Khi các em biết nghĩ cho người khác, cũng là lúc các em trưởng thành hơn”.
tp-hocsinhgopsach-19.jpg
Tại Trường Tiểu học Phan Thanh, các em học sinh cũng nhiệt tình hưởng ứng, góp từng cuốn sách, quyển vở, cây bút… gửi tặng bạn bè ở vùng lũ, với mong muốn sẻ chia khó khăn và tiếp thêm động lực để các bạn sớm trở lại trường sau thiên tai.
tp-hocsinhgopsach-7.jpg
tp-hocsinhgopsach-8.jpg
tp-hocsinhgopsach-9.jpg
tp-hocsinhgopsach-4.jpg
Từng cuốn sách, quyển vở được cô trò tỉ mỉ phân loại theo lớp, theo môn, rồi cẩn thận bao bọc, xếp gọn gàng trước khi gửi đi.
tp-hocsinhgopsach.jpg
tp-hocsinhgopsach-1.jpg
Các em hồn nhiên, vui vẻ trao đi những món quà yêu thương.
tp-hocsinhgopsach-18.jpg
Cô Trần Thị Kim Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Lý, cho biết: Sau khi biết nhiều trường học ở vùng lũ bị ngập nặng, cô đã chia sẻ thông tin lên trang cá nhân và thông báo cho giáo viên các lớp vận động học sinh, phụ huynh cùng tham gia. “Chỉ sau 2 ngày, nhà trường nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được hơn 1.200 đầu sách cùng hơn 2.000 đồ dùng, dụng cụ học tập để gửi tặng các bạn vùng lũ”, cô Hạnh chia sẻ.
Duy Quốc
