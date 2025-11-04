Dành dụm từng đồng lẻ, học sinh Đà Nẵng góp sách vở tặng bạn vùng lũ

TPO - Những ngày sau đợt mưa lũ khiến nhiều trường học ở vùng rốn lũ bị ngập sâu, bàn ghế, sách vở hư hỏng nặng, nhiều học sinh ở trung tâm TP Đà Nẵng đã âm thầm gom góp từng đồng lẻ, quyên những bộ sách cũ, quyển vở mới gửi tặng bạn vùng lũ.
Những món quà đầy ý nghĩa của các em học sinh gửi đến các bạn nơi khó khăn.
Trong khi nhiều người vẫn đang tất bật dọn dẹp sau mưa lũ, ở một góc lớp, các cô trò vẫn miệt mài dán nhãn, gói quà, xếp từng thùng gửi đi vùng lũ. Có em chỉ góp được vài quyển vở, có em mang đến một cây bút, nhưng tất cả đều tự tay chuẩn bị, gói ghém bằng cả tấm lòng.
Từng cuốn sách, quyển vở được cô trò tỉ mỉ phân loại theo lớp, theo môn, rồi cẩn thận bao bọc, xếp gọn gàng trước khi gửi đi.
Các em hồn nhiên, vui vẻ trao đi những món quà yêu thương.