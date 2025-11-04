Dành dụm từng đồng lẻ, học sinh Đà Nẵng góp sách vở tặng bạn vùng lũ

TPO - Những ngày sau đợt mưa lũ khiến nhiều trường học ở vùng rốn lũ bị ngập sâu, bàn ghế, sách vở hư hỏng nặng, nhiều học sinh ở trung tâm TP Đà Nẵng đã âm thầm gom góp từng đồng lẻ, quyên những bộ sách cũ, quyển vở mới gửi tặng bạn vùng lũ.