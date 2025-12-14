Sứ mệnh mang tri thức đến với tương lai đất nước

Suốt 68 năm đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, hành trình biên soạn, xuất bản và phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong chặng đường phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Từ những cuốn sách đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám đến những bộ sách theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, mỗi trang sách đều thấm đượm trí tuệ, tâm huyết và tình yêu thương dành cho các thế hệ học sinh. Gần bảy thập kỷ qua, NXBGDVN luôn bền bỉ với sứ mệnh nâng cao dân trí, góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và hội nhập – một sứ mệnh không chỉ là công việc, mà là niềm tự hào.

Hành trình làm SGK của các tác giả

Với triết lý “làm sách để gieo trồng tri thức cho tương lai đất nước”, NXBGDVN đã vượt qua nhiều thử thách khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong 5 năm vừa qua. Gần 500 đầu sách được biên soạn – mỗi cuốn là một bước đi kiên trì, là kết quả của sự cố gắng không ngừng. Ít ai biết rằng đằng sau những cuốn sách giản dị trên tay học sinh là cả một hành trình công phu, nơi từng chi tiết nhỏ nhất đều được nghiên cứu, cân nhắc và hoàn thiện bằng tất cả trách nhiệm và tấm lòng.

Hai bộ SGK của NXB Giáo dục đang đồng hành cùng học sinh các trường phổ thông Việt Nam

Khởi đầu quy trình ấy là những ngày miệt mài nghiên cứu chương trình, xây dựng đề cương để nắm bắt mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá của từng môn. Trên nền tảng đó, các nhóm tác giả – những nhà giáo, chuyên gia tận tâm – cùng trao đổi, phân tích để tạo nên cấu trúc tổng thể của mỗi cuốn sách. Đề cương hình thành như bản “phác thảo tâm huyết”, định hình mạch kiến thức, cách tiếp cận và phương pháp sư phạm dành riêng cho từng lứa tuổi, đồng thời tích hợp tinh thần đổi mới giáo dục hôm nay.

Tiếp theo là giai đoạn biên soạn bài mẫu và tổ chức dạy thực nghiệm – nơi những trang bản thảo được đem vào đời sống.

Hành trình chuẩn mực, chan chứa tình yêu nghề

TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – Chủ biên SGK Khoa học, bộ sách Chân trời sáng tạo – chia sẻ rằng khâu thực nghiệm chính là “khoảnh khắc sống” của sách giáo khoa. Đó là lúc những câu chữ mà tác giả đã trăn trở suốt bao tháng ngày được thử thách trong ánh mắt trẻ thơ. Từng cái nhìn chăm chú, từng hành động nhỏ, từng câu trả lời của học sinh đều trở thành tấm gương phản chiếu để các tác giả hiểu sâu hơn về hiệu quả của bài dạy. Và rồi, sau mỗi buổi thực nghiệm, họ lại trở về bàn biên soạn, tiếp tục chỉnh sửa, bồi đắp để mỗi trang sách trở nên gần gũi, dễ hiểu và phù hợp hơn.

Từ bài mẫu, bản thảo chính thức từng bước được hoàn thiện với quy trình cuốn chiếu nghiêm ngặt. Mỗi cuốn sách đều được gửi tới các nhà khoa học, giáo viên để tiếp nhận ý kiến góp ý. Bản thảo cuối cùng phải hội tụ đủ sự chính xác, tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn – như một cam kết trách nhiệm đối với người học.

Sau đó, sách được đưa vào các vòng thẩm định khắt khe: từ thẩm định nội bộ tại NXBGDVN đến Hội đồng thẩm định quốc gia. Mỗi bản in mẫu phải được kiểm tra tỉ mỉ, bảo đảm từ nội dung đến mỹ thuật đều đồng bộ và đạt chuẩn.

Khi bản mẫu được thông qua, dữ liệu sẽ được chuyển đến các nhà in. Mỗi bản in đều được giám sát chất lượng kỹ lưỡng – từ giấy, mực đến độ chính xác từng chi tiết. Trong khi đó, bộ phận phát hành lại tất bật chuẩn bị kế hoạch vận chuyển, đưa sách đến hàng chục nghìn điểm bán, trường học và kho sách trên khắp cả nước. Tất cả nhằm bảo đảm học sinh có sách đúng thời điểm, để việc học được bắt đầu trọn vẹn.

Đằng sau hành trình ấy là sự vận hành bền bỉ, là tinh thần trách nhiệm, là sự đổi mới không ngừng. Và trên hết, là tấm lòng của những con người coi việc làm sách như một phần đời của mình.

Ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGDVN – chia sẻ rằng một doanh nghiệp trong ngành giáo dục không chỉ kinh doanh, mà còn mang trong mình sứ mệnh phục vụ xã hội. “Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất, giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân, và từ đó hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chúng tôi cũng phải thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước: bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hoạt động hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh”, ông nói.

Ba năm qua, NXBGDVN đã dành 100 tỷ đồng để xây dựng tủ sách cho học sinh vùng sâu, vùng xa – một hành động thể hiện rõ nét tinh thần vì cộng đồng. Trong những năm tới, NXBGDVN đặt mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới, lan tỏa những giá trị nhân văn, đưa tinh hoa tri thức Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.